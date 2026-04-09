КДК оштрафовал Евсеева за мат в прямом эфире

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 100 тысяч рублей главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева за использование нецензурной лексики, сообщается на сайте организации.
"Динамо
" 5 апреля в домашнем матче сыграло вничью с калининградской "Балтикой
" (2:2) в 23-м туре чемпионата России. Евсеев
в послематчевом флеш-интервью использовал 12 нецензурных слов меньше чем за минуту. Специалист был приглашен на заседание КДК.
"В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС
и пунктом 17 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение – оштрафовать главного тренера "Динамо" (Махачкала
) Вадима Евсеева на 100 000 рублей", - говорится в сообщении.