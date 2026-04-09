Есипенко потерял шансы на победу в турнире претендентов на шахматную корону

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко лишился математических шансов на победу в турнире претендентов на мировую шахматную корону, проходящем в Пафосе (Кипр).

В десятом раунде Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом, а лидирующий в турнирной таблице узбекистанец Жавохир Синдаров белыми победил индийца Рамешбабу Прагнанандху.

За четыре тура до финиша отставание идущего последним Есипенко от Синдарова превысило четыре очка.

Результаты других партий:

Российский гроссмейстер по итогам 10 туров набрал 3,5 очка. У Синдарова 8 баллов. Следом идут Гири (6), Каруана (5), Блюбаум, Накамура, Вэй И (по 4,5) и Прагнанандха (4).