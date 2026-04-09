Есипенко сыграл вничью с Блюбаумом в десятом раунде турнира претендентов

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российский гроссмейстер Андрей Есипенко сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом в партии десятого раунда турнира претендентов на мировую шахматную корону, проходящего в Пафосе (Кипр).
Встреча завершилась после 40-го хода, россиянин играл белыми фигурами.
Российский гроссмейстер по итогам десяти туров набрал 3,5 балла и идет на последнем месте в таблице.
Соревнования с участием восьми кандидатов на матч с чемпионом мира проходят на Кипре в два круга в период с 29 марта по 15 апреля. Действующим чемпионом мира является индийский гроссмейстер Гукеш Доммараджу.
