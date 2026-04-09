США могут усилить давление на Украину перед выборами, пишут СМИ

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Европейские чиновники обеспокоены тем, что власти США могут в преддверии промежуточных выборов в конгресс осенью усилить давление на Украину, чтобы она отказалась от претензий на Донбасс, пишет британская газета Guardian.
Как отмечала ранее газета Financial Times, США считают, что Киев должен покинуть Донбасс для урегулирования конфликта, однако Украина согласна обсуждать вопрос территорий только в случае получения гарантий безопасности со стороны Вашингтона.
Владимир Зеленский 30 декабря 2025 года после встречи с американским президентом Дональдом Трампом уже отказывался от вывода ВСУ с территории Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 23 января заявлял, что украинские вооруженные силы должны покинуть территорию Донбасса, это является важным условием российской стороны. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее назвал вывод украинских войск из Донбасса важной составной частью всего плана мирного урегулирования.