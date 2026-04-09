В ЕС назвали конфликт на Ближнем Востоке крупнейшим нарушением поставок

БРЮССЕЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке вызвал одно из крупнейших нарушений цепочек поставок в истории мирового энергетического рынка, заявил в Европарламенте еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Война на Ближнем Востоке спровоцировала одно из крупнейших нарушений цепочек поставок в истории мирового энергетического рынка. Нападения на проливы, маршруты и удары по энергетической инфраструктуре привели к значительному скачку цен на энергоносители, а ударные волны от этих сбоев распространяются по всей мировой экономике", - сказал он.
"Разумеется, полный эффект будет зависеть от продолжительности, масштаба и интенсивности конфликта", - заключил он.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за эскалации на Ближнем Востоке. После начала ударов США и Израиля по Ирану фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
Президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил, что Иран открывает Ормузский пролив для прохода судов на две недели.