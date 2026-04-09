В ОДК рассказали о разработке технологий для авиадвигателя ПД-35

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Для авиадвигателя большой тяги ПД-35 создадут уникальные испытательные стенды, разработают 20 новых критических технологий, новые материалы и покрытия, сообщили РИА Новости в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех).

ПД-35 большой тяги создается для перспективного отечественного двухдвигательного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Собранный двигатель-демонстратор технологий ПД-35 успешно прошел первый этап испытаний на этом стенде и вышел на тягу более 35 тонн.

"В рамках реализации программы ПД-35 ведется разработка и внедрение 20 критических технологий, необходимых для создания семейства двигателей большой тяги. Это новые материалы, покрытия, технологии проектирования и изготовления", - отметили в ОДК

На данный момент унифицированный газогенератор на стендах ФАУ "Центральный институт авиационного моторостроения имени Баранова" (ЦИАМ) уже успешно прошел очередные испытания с проверкой работоспособности в условиях полноразмерного двигателя и в высотных условиях. В частности, проверялась работоспособность рабочих лопаток компрессора высокого давления (КВД) и турбины высокого давления (ТВД) из новых материалов, малоэмиссионной камеры сгорания.

В полном объеме прошел второй этап испытаний двигателя-демонстратора технологий на открытом стенде "ОДК-Авиадвигатель". В ходе этих испытаний проверены работоспособность рабочих лопаток КВД из новых материалов и работоспособность ТВД и вала турбины низкого давления из новых материалов.

"Испытания подтвердили заявленные характеристики двигателя-демонстратора технологий и правильность принятых конструктивных решений", - отметили в корпорации.