"Дело Долиной не помогло": хоккеистка рассказала о квартирном скандале

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Победительница чемпионата Европы по хоккею на траве в третьем дивизионе Елизавета Дианова заявила РИА Новости, что дело певицы Ларисы Долиной не улучшило ситуацию со сделками по квартирам.
Ранее Дианова лишилась квартиры по "схеме Долиной". Она продала свою квартиру и приобрела жилплощадь у пенсионерки за 10 млн рублей. Однако пенсионерке удалось доказать, что она рассталась с жилплощадью под влиянием мошенников.
"К сожалению, проиграла две инстанции. Ждем мотивированное решение апелляции, которое было седьмого числа, и подаемся в кассацию. Дело Долиной никак не улучшило ситуацию по таким сделкам", - сказала Дианова.
Летом 2024 года певица Долина заявила, что стала жертвой мошенников, заставивших ее продать квартиру в центре Москвы и отдать деньги им. Однако затем она оспорила сделку и начались длительные судебные споры. Дело дошло до Верховного суда, что всколыхнуло общественный интерес к "схеме Долиной": многие эксперты начали говорить о рисках для рынка недвижимости, стали появляться аферисты, "вдохновившиеся" ситуацией.