В Дагестане семь учреждений культуры получили повреждения

МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Семь учреждений культуры частично повреждены в Кулинском районе Дагестана после снегопада, три животноводческие фермы остаются без транспортного сообщения, сообщает пресс-служба правительства республики.
В среду администрация главы Дагестана сообщила, что в селе Кули от тяжести снега обрушилась кровля школы, также пострадали кровли порядка 70 частных домов.
"В Кулинском районе в результате таяния снега активизировались оползневые процессы, из-за которых обрушена кровля и частично разрушены несущие стены одной школы, частично повреждены семь учреждений культуры и несколько десятков жилых домов… Без транспортного сообщения остаются три животноводческие фермы", – говорится в сообщении.
Вместе с тем, как отмечается, учреждения здравоохранения и образования Кулинского района работают в штатном режиме. Образовательный процесс в селе Кули не приостановлен – занятия организовали в другом корпусе школы. Электроснабжение и связь восстановлены во всех населенных пунктах района, добавили в правительстве региона.