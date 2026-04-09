В Дагестане семь учреждений культуры получили повреждения

МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Семь учреждений культуры частично повреждены в Кулинском районе Дагестана после снегопада, три животноводческие фермы остаются без транспортного сообщения, сообщает пресс-служба правительства республики.

Вместе с тем, как отмечается, учреждения здравоохранения и образования Кулинского района работают в штатном режиме. Образовательный процесс в селе Кули не приостановлен – занятия организовали в другом корпусе школы. Электроснабжение и связь восстановлены во всех населенных пунктах района, добавили в правительстве региона.