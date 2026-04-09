Глава МЧС пообщался с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения
14:18 09.04.2026 (обновлено: 15:20 09.04.2026)
Глава МЧС пообщался с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения

Куренков пообщался с пострадавшими от наводнения жителями Дербентского района

МАМЕДКАЛА (Дагестан), 9 апр — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков пообщался с жителями Дербентского района Дагестана, пострадавшими от наводнения.
Сегодня утром он прибыл в регион, где сначала провел совещание, а затем облетел подтопленные территории на вертолете. Далее министр проверил ход ликвидации последствий стихии в Мамедкале.
© Фото : МЧС России/MAXГлава МЧС России оценил последствия подтоплений в дагестанском селе Мамедкала
Глава МЧС России оценил последствия подтоплений в дагестанском селе Мамедкала - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© Фото : МЧС России/MAX
Глава МЧС России оценил последствия подтоплений в дагестанском селе Мамедкала
Это одно из наиболее пострадавших сел республики. Там прорвало дамбу комплекса гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища, после чего почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления.
"Людям необходимо оказать адресную помощь по их заявкам. Вчера у них было все, сегодня — ничего. Все их вопросы должны быть на особом контроле", — подчеркнул Куренков.
По его словам, для этого с ним прибыла оперативная группа, которая будет работать в подтопленных районах.
"У нас есть большой опыт, в том числе ликвидация последствий оренбургского наводнения в 2024 году", — напомнил глава МЧС.
Как рассказали в местном оперштабе, в первые дни вода шла очень большим потоком, снесла мост и размыла дороги.
"У людей была растерянность. Мы стараемся максимально помочь и решаем разные задачи", — отметили в ведомстве.
В конце марта и 5 апреля на Дагестан обрушились мощные ливни, в городах и селах затопило дома. Из-за этого начались перебои с водо- и электроснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей. В горах сошли лавины и сели. Жертвами стихии стали шесть человек, в том числе трое детей.
Реки вместо улиц: последствия наводнения в Дагестане
В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

Спасатели эвакуируют людей из подтопленных жилых домов на улице Махачкалинская в Дербенте

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

Спасатели эвакуируют людей из жилых домов в подтопленных районах Махачкалы

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудник МЧС работает на месте обрушения жилого дома на улице Айвазовского в Махачкале

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

Жители, эвакуированные из жилых домов после деформации и частичного обрушения одного из домов на улице Айвазовского в городе Махачкала

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

Сотрудники МЧС работают на месте подтоплений в Махачкале

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Обстановка на месте обрушения моста на 917-м километре федеральной трассы Кавказ после подъема уровня реки у населенного пункта Мамедкала в Дербентском районе

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

Спасатели прибыли в район цитадель Нарын-Кала города Дербент для эвакуации населения

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

В Дербентском районе произошел прорыв дамбы на Геджухском водохранилище, из опасной зоны эвакуировали более четырех тысяч человек.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
1 из 7

В Махачкале дождь снова затопил улицы, некоторые буквально превратились в реки.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
2 из 7

На улице Айвазовского из-за подмыва обрушилась трехэтажная пристройка к шестиэтажному дому. Жертв и пострадавших нет.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
3 из 7

Соседние дома также оказались под угрозой обрушения, оттуда эвакуировали около 300 человек.

© РИА Новости / Зиявутдин Гаджиахмедов
Перейти в медиабанк
4 из 7

По словам главы Дагестана Сергея Меликова, подтопления в столице республики во многом связаны с бездумной застройкой прибрежной зоны реки Тарнаирка — несколько домов возвели прямо в ее русле.

© Пресс-служба администрации города Махачкалы
Перейти в медиабанк
5 из 7

На 917-м километре федеральной трассы "Кавказ", в районе села Мамедкала, из-за подъема воды в реке обрушился мост.

© Госавтоинспекция Дагестана
Перейти в медиабанк
6 из 7

Сложная ситуация сложилась в Дербенте, где с гор сошел сель. В одном из домов двери оказались заблокированными из-за скопления воды, жильцы смогли выбраться оттуда только с помощью спасателей.

© МЧС РФ по Республике Дагестан
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
РоссияДербентский районРеспублика ДагестанАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в ДагестанеПроисшествия
 
 
