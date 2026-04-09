Глава МЧС пообщался с жителями Дагестана, пострадавшими от наводнения

МАМЕДКАЛА (Дагестан), 9 апр — РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков пообщался с жителями Дербентского района Дагестана, пострадавшими от наводнения.

Сегодня утром он прибыл в регион, где сначала провел совещание, а затем облетел подтопленные территории на вертолете. Далее министр проверил ход ликвидации последствий стихии в Мамедкале.

© Фото : МЧС России/MAX Глава МЧС России оценил последствия подтоплений в дагестанском селе Мамедкала

Это одно из наиболее пострадавших сел республики. Там прорвало дамбу комплекса гидротехнических сооружений Геджухского водохранилища, после чего почти 260 жилых домов с приусадебными участками оказались в зоне затопления.

"Людям необходимо оказать адресную помощь по их заявкам. Вчера у них было все, сегодня — ничего. Все их вопросы должны быть на особом контроле", — подчеркнул Куренков

По его словам, для этого с ним прибыла оперативная группа, которая будет работать в подтопленных районах.

"У нас есть большой опыт, в том числе ликвидация последствий оренбургского наводнения в 2024 году", — напомнил глава МЧС

Как рассказали в местном оперштабе, в первые дни вода шла очень большим потоком, снесла мост и размыла дороги.

"У людей была растерянность. Мы стараемся максимально помочь и решаем разные задачи", — отметили в ведомстве.