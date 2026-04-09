МЧС рассказало о ситуации с подтоплениями в Дагестане - РИА Новости, 09.04.2026
14:16 09.04.2026 (обновлено: 14:24 09.04.2026)
МЧС рассказало о ситуации с подтоплениями в Дагестане

В Дагестане остаются подтопленными менее 1,1 тысячи домов в 8 населенных пунктах

© РИА Новости / Мария МарикянОдин из въездов в микрорайон Заречный
МАХАЧКАЛА, 9 апр – РИА Новости. Менее 1100 домов остаются подтопленными в 8 населенных пунктах Дагестана, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В результате сильных ливней в Дагестане на данный момент остаются подтоплены в 8 населенных пунктах 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог", - отметили в ведомстве.
В среду МЧС сообщало, что в Дагестане подтоплены 1339 жилых домов и 90 участков автомобильных дорог
Для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации ведется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, организована работа по водоотведению. Спасатели оказывают помощь пострадавшим, доставляют продукты и предметы первой необходимости. Там, где это уже возможно, экстренные службы откачивают воду, расчищают и вывозят мусор, проводят дезинфекцию и санитарную обработку.
"Самое важное для нас здесь и сейчас -- это интересы людей, оказавшихся в сложной ситуации. Наша задача -- оказать от государства максимальную поддержку, чтобы люди не чувствовали себя наедине с этой бедой", - подчеркнул прибывший в Дагестан глава МЧС России Александр Куренков.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в Дагестане
 
 
