МЧС рассказало о ситуации с подтоплениями в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 апр – РИА Новости. Менее 1100 домов остаются подтопленными в 8 населенных пунктах Дагестана, сообщила пресс-служба МЧС России.
"В результате сильных ливней в Дагестане на данный момент остаются подтоплены в 8 населенных пунктах 1091 жилой дом, 1146 приусадебных участков и 70 участков дорог", - отметили в ведомстве.
В среду МЧС сообщало, что в Дагестане подтоплены 1339 жилых домов и 90 участков автомобильных дорог
Для предотвращения дальнейшего ухудшения ситуации ведется непрерывный мониторинг гидрологической обстановки, организована работа по водоотведению. Спасатели оказывают помощь пострадавшим, доставляют продукты и предметы первой необходимости. Там, где это уже возможно, экстренные службы откачивают воду, расчищают и вывозят мусор, проводят дезинфекцию и санитарную обработку.
"Самое важное для нас здесь и сейчас -- это интересы людей, оказавшихся в сложной ситуации. Наша задача -- оказать от государства максимальную поддержку, чтобы люди не чувствовали себя наедине с этой бедой", - подчеркнул прибывший в Дагестан глава МЧС России Александр Куренков.