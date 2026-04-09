Глава МЧС поручил завершить оценку ущерба от стихии в Чечне и Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков, возглавляющий правительственную комиссию, поручил в короткие сроки завершить оценку ущерба от стихии в Чечне и Дагестане.

"Глав республик дополнительно прошу организовать выполнение мероприятий по следующим направлениям… В кратчайшие сроки завершить оценку причиненного ущерба и представить уточненную информацию в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти для последующего принятия решения о возмещении понесенных затрат", - сказал он.