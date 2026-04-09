18:51 09.04.2026
Глава МЧС поручил завершить оценку ущерба от стихии в Чечне и Дагестане

Глава МЧС Александр Куренков. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 9 апр - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков, возглавляющий правительственную комиссию, поручил в короткие сроки завершить оценку ущерба от стихии в Чечне и Дагестане.
"Глав республик дополнительно прошу организовать выполнение мероприятий по следующим направлениям… В кратчайшие сроки завершить оценку причиненного ущерба и представить уточненную информацию в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти для последующего принятия решения о возмещении понесенных затрат", - сказал он.
Кроме того, Куренков поручил обеспечить постоянное информирование населения о всех существующих мерах поддержки, в том числе о возможности получения социальных выплат. "Важно, чтобы граждане могли получить ответы на любые вопросы, связанные с чрезвычайной ситуацией и ходом ее ликвидации", - подчеркнул он.
РоссияРеспублика ДагестанАлександр КуренковМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнение в ДагестанеПроисшествия
 
 
