В Волгограде подросток обманул продавца автомобиля билетами банка приколов

ВОЛГОГРАД, 9 апр – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении несовершеннолетнего, расплатившегося при покупке автомобиля билетами банка приколов в Волгограде, сообщили в ГУ МВД России по региону.

По информации главка, в полицию обратился волгоградец, который сообщил, что во время сделки по продаже автомобиля покупатель расплатился с ним игрушечными деньгами. Семнадцатилетний местный житель передал продавцу вместо 40 тысяч рублей билеты банка приколов. Подлог продавец обнаружил, когда покупатель уже уехал. Полицейские нашли мошенника, изъяли автомобиль и вернули его владельцу.