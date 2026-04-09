Число жертв израильских ударов по Ливану возросло до 303 человек

БЕЙРУТ, 9 апр - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по разным районам Ливана, включая Бейрут возросло до 303 человек, 1 150 ранены, говорится в отчете министерства здравоохранения республики.
"В результате ударов израильской армии в среду число погибших достигло 303 человек, раненых — 1150. Эти данные остаются предварительными", - говорится в заявлении.
В министерстве отметили, что спасательные работы по извлечению тел из-под завалов продолжаются в ряде районов. Кроме того, проводится установление личностей многих погибших, чьи тела были доставлены в больницы, с использованием ДНК-экспертиз.
Таким образом, общее число жертв со 2 марта по 9 апреля возросло до 1 888 погибших и 6 092 раненых.