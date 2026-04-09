В Костромской области нашли обломки БПЛА, возможно, содержащего взрывчатку

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 апр – РИА Новости. Обломки БПЛА, возможно, содержащего взрывчатку, найдены возле села Гнездиково Костромской области, территория оцеплена силами оперативных служб, сообщил губернатор Сергей Ситников.
"Вблизи села Гнездниково Солигаличского района найдены обломки БПЛА. Группа разминирования выехала на место для осмотра объекта", - написал Ситников в своем канале в Мах.
По его словам, обломки найдены сотрудниками местного отдела полиции – в поле, в двухстах метрах от жилых домов – во время планового обхода территории.
"По предварительным данным, устройство было уничтожено давно, однако фрагменты стали заметны только сейчас, после схода снега. Обломки аппарата могут содержать взрывчатое вещество, поэтому район оцеплен силами оперативных служб", - подчеркнул губернатор.