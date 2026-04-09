Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:22 09.04.2026 (обновлено: 22:40 09.04.2026)

Как в СССР разработали самый необычный ядерный проект "Чаган"

© Depositphotos.com / curraheeshutter — Ядерный взрыв
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Ядерное оружие, оказывается, использовали даже в мирных целях. Таким примером стал проект "Чаган", который реализовывали в Советском Союзе. В чем его особенность?

Наполеоновские планы

Первым идея использовать ядерное оружие в мирных целях пришла в голову американцам.
В 1957 году в США стартовала операция "Лемех", в ходе которой произвели 27 ядерных взрывов для управления природными процессами. В планах была даже прокладка второго Панамского канала при помощи 302 ядерных взрывов. Однако к 1973 году программу признали бесперспективной и свернули.
Зато ею заинтересовались советские чиновники и физики-ядерщики. В марте 1962 года на столе министра среднего машиностроения Ефима Славского появился совместный доклад исследователей Юрия Бабаева и Юрия Трутнева.
Из него следовало, что ядерную и термоядерную энергию можно использовать для народного хозяйства.

"Красивый ядерный взрыв"

В результате первый в СССР промышленный термоядерный взрыв произвели на территории Семипалатинского полигона. Комплекс мероприятий получил название "Испытание 1004", или проект "Чаган".
"Проект был направлен на то, чтобы создать искусственное водохранилище, накапливающее воду", — рассказывает руководитель Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ Алексей Панов.
Бомбу заложили в пойме реки Чаган, в скважине № 1004, и рано утром 15 января 1965 года произвели детонацию. Грохот был оглушительным. Мощность взрыва составила около 170 килотонн — в восемь раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму.
© AP Photo — Последствия атомной бомбардировки Хиросимы. 8 сентября 1945 года
В небо мгновенно взлетели десять миллионов тонн грунта, рассеянного ударной волной в пыль. Образовалась воронка диаметром 430 метров и глубиной 100 метров. Река Чаган под воздействием ядерной энергии создала озеро.
"Такого красивого зрелища от ядерного взрыва я ранее не видел, хотя и повидал их немало", — вспоминал руководитель проекта Иван Турчин.

Искупался в радиоактивном озере

Результат понравился заказчику: министр атомной промышленности Славский стал одним из первых, кто искупался в новообразованном водоеме. Это не помешало ему дожить до 93 лет.
После "успеха" и одобрения начальства ареал мирного применения ядерных взрывов решено было расширить: получение воды, добыча нефти и полезных ископаемых, выемка грунта.
Иногда такие взрывы буквально спасали ситуацию. Например, на газовом месторождении Урта-Булак в Узбекистане в 1963 году возник пожар: огромный огненный факел высотой до ста метров горел непрерывно почти три года. Сбить пламя не удавалось никаким способом, даже с использованием артиллерии.
Тогда к основной скважине пробурили еще одну наклонную штольню, заложили туда термоядерный заряд и взорвали его. В результате смещения подземных пластов огонь удалось погасить.

Не лучшая идея

К началу 1970-х годов постепенно пришло понимание, что "трамбовать" собственную территорию радиоактивными зарядами — плохая затея. Сегодня озеро Чаган непригодно для проживания рыб и других организмов, купаться там категорически не рекомендуется — уровень радиации в водоеме значительно превышает допустимые значения.
"Ученые-биологи пытались разводить в образовавшемся озере рыбу и водные растения, чтобы понять, могут ли живые организмы развиваться в таких условиях. Но почти вся живность погибла", — говорит Алексей Панов.
Пострадали и другие территории, где проводились рискованные испытания. На них находили следы плутония-239, период полураспада которого составляет 240 тысяч лет.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала