Как в СССР разработали самый необычный ядерный проект "Чаган"

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Ядерное оружие, оказывается, использовали даже в мирных целях. Таким примером стал проект "Чаган", который реализовывали в Советском Союзе. В чем его особенность?

Наполеоновские планы

Первым идея использовать ядерное оружие в мирных целях пришла в голову американцам.

В 1957 году в США стартовала операция "Лемех", в ходе которой произвели 27 ядерных взрывов для управления природными процессами. В планах была даже прокладка второго Панамского канала при помощи 302 ядерных взрывов. Однако к 1973 году программу признали бесперспективной и свернули.

Зато ею заинтересовались советские чиновники и физики-ядерщики. В марте 1962 года на столе министра среднего машиностроения Ефима Славского появился совместный доклад исследователей Юрия Бабаева и Юрия Трутнева.

Из него следовало, что ядерную и термоядерную энергию можно использовать для народного хозяйства.

"Красивый ядерный взрыв"

В результате первый в СССР промышленный термоядерный взрыв произвели на территории Семипалатинского полигона. Комплекс мероприятий получил название "Испытание 1004", или проект "Чаган".

"Проект был направлен на то, чтобы создать искусственное водохранилище, накапливающее воду", — рассказывает руководитель Обнинского института атомной энергетики НИЯУ МИФИ Алексей Панов.

Бомбу заложили в пойме реки Чаган, в скважине № 1004, и рано утром 15 января 1965 года произвели детонацию. Грохот был оглушительным. Мощность взрыва составила около 170 килотонн — в восемь раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму.

© AP Photo Последствия атомной бомбардировки Хиросимы. 8 сентября 1945 года

В небо мгновенно взлетели десять миллионов тонн грунта, рассеянного ударной волной в пыль. Образовалась воронка диаметром 430 метров и глубиной 100 метров. Река Чаган под воздействием ядерной энергии создала озеро.

"Такого красивого зрелища от ядерного взрыва я ранее не видел, хотя и повидал их немало", — вспоминал руководитель проекта Иван Турчин.

Искупался в радиоактивном озере

Результат понравился заказчику: министр атомной промышленности Славский стал одним из первых, кто искупался в новообразованном водоеме. Это не помешало ему дожить до 93 лет.

После "успеха" и одобрения начальства ареал мирного применения ядерных взрывов решено было расширить: получение воды, добыча нефти и полезных ископаемых, выемка грунта.

Иногда такие взрывы буквально спасали ситуацию. Например, на газовом месторождении Урта-Булак в Узбекистане в 1963 году возник пожар : огромный огненный факел высотой до ста метров горел непрерывно почти три года. Сбить пламя не удавалось никаким способом, даже с использованием артиллерии.

Тогда к основной скважине пробурили еще одну наклонную штольню, заложили туда термоядерный заряд и взорвали его. В результате смещения подземных пластов огонь удалось погасить.

Не лучшая идея

К началу 1970-х годов постепенно пришло понимание, что "трамбовать" собственную территорию радиоактивными зарядами — плохая затея. Сегодня озеро Чаган непригодно для проживания рыб и других организмов, купаться там категорически не рекомендуется — уровень радиации в водоеме значительно превышает допустимые значения.

"Ученые-биологи пытались разводить в образовавшемся озере рыбу и водные растения, чтобы понять, могут ли живые организмы развиваться в таких условиях. Но почти вся живность погибла", — говорит Алексей Панов.