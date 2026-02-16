Как в СССР потушили пожар ядерным взрывом

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Вадим Минеев. Одна из крупнейших катастроф СССР до сих пор поражает своим масштабом. Огромный огненный факел вспыхнул в одночасье, уничтожив в округе все живое и превратив окрестности в настоящий ад на земле.

Пожар полыхал почти три года и заставил советских ученых прибегнуть к самому радикальному средству.

Огонь опалил лицо

Чудовищной силы пожар возник 1 декабря 1963 года. В тот день при бурении на Урта-Булаке произошел большой выброс газа. Смесь, обогащенная сероводородом, воспламенилась, создав гигантский пылающий факел высотой 450 метров.

Многотонную буровую установку выбросило вверх, как мячик, а один из рабочих отлетел на несколько десятков метров на пески. К счастью, больше никто не пострадал.

Немногочисленной бригаде пришлось отбежать от эпицентра метров на 500, так как в радиусе 300 метров огонь опалял лицо. Разговаривать было невозможно — такой стоял страшный рев.

Факел, питаемый неиссякаемыми запасами газа, горел с ужасающей силой. Поняв, что ситуация сложилась беспрецедентная, сразу же привлекли к работе Министерство геологии СССР и Узбекистана.

Палили из пушек по огню

Были перепробованы все известные способы тушения факелов: от закачивания в скважину воды и засыпания огня мешками с песком до применения отводных арматур.

К январю 1964 года к делу подключили военных. Они пытались сбить огонь залпами артиллерии и тоже безрезультатно. Примерно в 25-30 километрах от Урта-Булака основали временный лагерь, в котором разместились геологи, нефтяники, добровольцы и другие специалисты.

Позже они вспоминали, что во время работы непосредственно вблизи кратера нужно было держать голову опущенной — термостойкая защита едва спасала.

© ЦентрНаучФильм (1966) Кадр горения нефтегазового месторождения Урта-Булак © ЦентрНаучФильм (1966) Кадр горения нефтегазового месторождения Урта-Булак

Даже птицы сходили с ума

Ветеринары, исследовавшие фауну в зоне катастрофы, говорили о патологиях в поведении животных.

Перелетные птицы, пролетая над районом, сбивались с курса, сходили с ума и зачастую с криками кружились вокруг факела, лишь к утру покидая место. Некоторые вообще срывались и падали в огонь.

Антилопам-джейранам, песчанкам, тушканчикам, степным кошкам и другим обитателям местной фауны — всем, кто уцелел, пришлось мигрировать.

© ЦентрНаучФильм (1966) Кадр горения нефтегазового месторождения Урта-Булак © ЦентрНаучФильм (1966) Кадр горения нефтегазового месторождения Урта-Булак

А вот местным змеям, скорпионам и прочим ползучим гадам все было нипочем, и они доставляли дополнительные хлопоты тем, кто сражался с огнем.

Термоядерный заряд

К 1966 году, спустя три года непрекращающейся борьбы с огнем, стало понятно, что потушить пламя обычными средствами невозможно. Тогда ученые из секретного КБ-11 предложили смелый план — использовать для тушения подземный ядерный взрыв.

Комиссия по ликвидации пожара предварительно проконсультировалась с участником атомного проекта, академиком Мстиславом Келдышем, который вместе с коллегами пришел к выводу, что термоядерная бомба — единственный выход из положения.

Взрыв на большой глубине должен был обвалить породы, а они бы перекрыли источник газа.

"Никогда не забуду этого"

И днем 30 сентября 1966 года на глубине 1,5 километра, непосредственно под аварийной скважиной, полыхавшей вот уже три года, взорвали штатную термоядерную бомбу мощностью 30 килотонн. Это почти вдвое больше американской бомбы "Малыш", взорванной над Хиросимой.

"Никогда не забуду этой фантастической неземной картины. Вся долина на какой-то момент зафосфоресцировала. Это миллиарды песчинок высекали искры друг о друга. Потом песок улегся, стала садиться и пыль... Вот пламя задрожало, но ненадолго, — это выгорает газ, находившийся выше зоны покрытия", — вспоминал координатор тушения факела на Урта-Булаке Камиль Мангушев.

© ЦентрНаучФильм (1966) Кадр установки ядерного заряда возле Урта-Булак из фильма © ЦентрНаучФильм (1966) Кадр установки ядерного заряда возле Урта-Булак из фильма

Сбило с ног

Несмотря на то что участники операции находились на большом расстоянии от зоны взрыва, некоторых из них сбило с ног сейсмической волной.

Успех на Урта-Булаке высоко оценили в правительстве СССР, многие участники той операции были удостоены Государственной премии.

Этот случай стал первым использованием термоядерного заряда для борьбы с огнем. Подобные взрывы еще несколько раз применялись в Советском Союзе при тушении крупных газовых факелов.