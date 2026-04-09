"Мировой биатлон хорошо относится к России": большое интервью Ростовцева

Вот уже четыре года российский биатлон находится в международной изоляции и пока нет четкого понимания, когда может быть принято решение о возвращении нашей сборной. Тем не менее, определенный позитив может наступить уже во второй половине апреля, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) должен объявить вердикт по поводу апелляции Союза биатлонистов России (СБР) против Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом и о многом другом РИА Новости Спорт поговорил с вице-президентом СБР Павлом Ростовцевым, который приехал в Ханты-Мансийск и присутствовал на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ.

"Не бывает, чтобы все были довольны"

- Павел Александрович, каким получился сезон в российском биатлоне с вашей точки зрения и довольны ли вы его итогами для СБР?

- Мы закончили соревновательный сезон. На самом деле формально он заканчивается 31 мая, но это не суть важно. В любом случае сейчас подводим итоги сезона и готовимся к отчету в ЦСП на методической комиссии, которая состоится 16 апреля, а также на экспертном совете минспорта, который пройдет 22 апреля. Мы обсуждаем сейчас новый тренерский штаб команды, потому что все знают, что Юрий Михайлович Каминский закончил работу в сборной. Равно как и Артем Евгеньевич Истомин завершил работу с женской сборной. Мы формируем новый тренерский штаб, общаемся с кандидатами. обсуждаем людей на подготовку. У нас есть четко выверенные критерии, согласно которым принимаются решения. Есть также опция включения человека в состав решением исполкома тренерского совета. Сейчас идет большая организационная работа. Мы обсуждаем планы с кандидатами на должность старших тренеров групп. В последнее время появились новые идеи, которые требуют тщательной проработки. Все это требует обсуждения, подтверждения, передачи документы в министерство спорта. Не бывает такого, что все единогласно поддерживают единое мнение, поэтому занимаемся поиском компромиссов. Могу сказать, что мы уже утвердили на исполкоме тренерского совета списочный состав кандидатов в юниорскую команду - по 15 человек. И уже пошли звонки, почему этого мы взяли, а того нет. Так не бывает, чтобы все довольны были. Тем более, что решения принимались коллегиально.

- Есть ли конкретный список кандидатов на позиции старших тренеров?

- Конечно, он есть, но давайте немного подождем. Думаю, что дней через 10 все это будет уже опубликовано. Сейчас прошу меня понять, чтобы раньше времени не разглашать.

- Там будут неожиданные фамилии?

- Все может быть (смеется). Мы в нормальном диалоге с тренерами. Могу только сказать, что желающих работать в сборной России особо нет. То есть, скамейка не такая и большая, потому что это большая ответственность. Тем более, что есть вариант, что вот-вот нам придется выступать на международных соревнованиях.

- Почему придется? Это же радостно, наоборот.

- Конечно, с радостью, но все-таки это совершенно другая ответственность. И другое восприятие в медиа. Мы же знаем, что бывает, когда наши начинают не слишком ярко выступать. Плюс есть справедливые вопросы по уровню заработной платы, которая сегодня есть благодаря минспорта и ЦСП. Да, нас обеспечили всей подготовкой по нашим заявкам, за что хочется сказать большое спасибо. Тем не менее, уровень зарплаты наших специалистов, к сожалению, не такой высокий, как в регионах. Поэтому многие тренеры просто предпочитают работать в регионах и проводить 250-260 дней в году дома, получая при этом существенно больше. Безусловно, это весомый аргумент. Есть такие бытовые хозяйственные вещи.

- Грубо говоря, в сборную сейчас можно завлечь преимущественно идейных людей?

- Да, это больше идея и перспектива, чем заработная плата.

- Как расстались с Каминским и Истоминым?

- Абсолютно на нормальной ноте. Никаких проблем. Был запланирован разговор в марте на чемпионате России, чтобы обсудить с ними и с Павлом Максимовым из группы Башкирова. Все было цивилизованно. Каминский честно сказал, что заканчивает работу в сборной России, но остается в биатлоне. А где и чего, он вам сам расскажет. Это не текучка кадров, а просто смена тренерского состава. Закончился олимпийский цикл, такое бывает. Это не хорошо и не плохо. Я благодарен им за искреннюю работу.

"В биатлоне немало людей, кто хорошо относится к России"

- По поводу международных стартов есть мнение, что биатлон будет последним зимним видом спорта, где Россию допустят к соревнованиям. Как нам достучаться вообще до IBU?

- Конечно, мы пробуем с ними общаться, но все попытки сводятся к юридическим контактам. Очень надеемся, что во второй половине апреля состоится заседание CAS . Это не крайняя точка, но очень надеюсь на положительное решение для российских спортсменов. Но после решения CAS надо еще отработать этот момент с IBU, потому что у них не предусмотрен нейтральный статус в принципе. Там очень много развилок, поэтому давайте дождемся решения, после которого будет выработана стратегия вместе с юристами и ОКР , как вести себя по отношению к IBU. Но всю работу мы ведем, необходимую информацию отдаем по антидопинговому обеспечению.

- Можно ли что-то сделать с тем, что IBU не хочет в принципе использовать нейтральный статус как меру допуска?

- В сентябре запланирован конгресс IBU, так что все возможно.

- Там есть люди, которые к нам хотя бы нейтрально относятся?

- Конечно, есть. А вот в исполкоме уже другой вопрос. Не могу сказать. Международной повесткой у нас занимается по договоренности Виктор Майгуров , поэтому я не лезу в нее так уж глубоко. Могу сказать, что в целом есть немало людей в мировом биатлоне, которые к нам очень хорошо относятся.

- Поддерживаете с ними контакт?

- А как же! Поздравляем с праздниками, днями рождения, успешными выступлениями и так далее.

- С кем, например?

- С Вольфгангом Пихлером общаемся. Есть также легендарный специалист, который, наверное, лет 25 обеспечивает сервис лыжами фирмы Fisher, а именно Майкл Грессигер. Не скажу, что мы прям каждый день созваниваемся, но контакт есть. Есть еще и другие иностранные спортсмены, которые закончили карьеру, но занимаются двигательными активностями. С ними мы встречались, к примеру, летом в Красноярске . Не буду называть их фамилии, чтобы не спекулировать.

- Даже Мартен Фуркад был готов стать связующим звеном между СБР и IBU в контексте возможного возвращения России.

- И это еще раз доказывает тот факт, что большинство людей там к нам нормально относятся. Другой вопрос, насколько они могут повлиять на решения IBU. Думаю, что многое будет зависеть от CAS.

"У нас есть план А и план Б"

- Есть ли у СБР план А и план Б на случай международного допуска в следующем сезоне?

- Мы и в этом году имели план и план Б. При этом мы исходили из реалий, но в случае каких-то изменений мы мгновенно разработаем этот план Б. В голове он есть, просто будет идти шаг за шагом. Зависит еще от того, куда нас допустят - до взрослых соревнований, до юниоров, в каком количестве, надо ли проходить квалификацию. Если сейчас так рассуждать, то это не один план Б, а еще и план С. Д, Е, Ф.

- Мы видели, как вернулись наши спортсмены в лыжных гонках. Как считаете, чего нам ожидать от российских биатлонистов после возвращения?

- Есть понимание. Мое мнение по итогам нашего трехлетнего выстраивания системы в СБР заключается в том, что наши лидеры в порядке. Это раз. Карим Халили - абсолютный топ на главных стартах сезона. Отличная стрельба, хороший ход. Уверен, что он был бы конкурентоспособным особенно в контактных гонках на мировых стартах. Эдуард Латыпов в топ-форме способен на многое, если справится со стрельбой. Пожалуй, назову еще Кирилла Бажина. Если брать эстафетную четверку, то там могут оказаться Александр Корнев, Савелий Коновалов.

- По нему отдельный разговор.

- А у женщин?

- Топ-уровень в России - это топ-10 на Кубке мира?

- Я бы даже сказал топ-6. При хороших лыжах при условии нуля в спринте и максимум одного промаха в масс-старте или другой гонке из четырех рубежей. Плюс к трем сильным спортсменкам я бы добавил Викторию Метелю, Инну Терещенко, Юлию Коваленко и так далее. У нас есть хороший состав на эстафету. Учитывая, какая нагрузка будет на спортсменов, все выглядит непросто. Даже в Златоусте , где было по 8-9 тысяч зрителей на трибунах, ребята волновались. А когда 25 тысяч, как в Рупольдинге Оберхофе , Нове-Место? Это уже другой биатлон, где надо справиться с нервами. К этому нужно привыкнуть. К примеру, Наталия Шевченко ни разу не выступала на международных стартах. Я думаю, что после нескольких гонок все будет нормально.

- Почему вы все-таки не стали включать в список Серохвостова?

- Мне кажется, что Даниилу нужно определяться, занимается он биатлоном или шоу. С моей точки зрений, Даниил провел свой лучший сезон, когда готовился с Каминским в прошлом году. До конца января он был на голову сильнее всех по лыжному ходу. Как только он отошел от Юрия Михайловича и поехал на заключительный этап подготовки с другим тренером, начались проблемы со здоровьем. Как бы мы его не убеждали, он принял решение готовиться к сезону самостоятельно. И все видят, к чему это привело. Сезон оказался неудачным, нет ни стрельбы, ни хода. Конечно, потенциально он очень сильный спортсмен. Дай бог, чтобы справился со своими проблемами. Но у нас еще подрастают Савелий Коновалов, Ярослав Конкин, Дмитрий Евменов. Есть талантливый юниор Даниил Сгибнев, но ему надо еще покрутиться на юниорском уровне. Молодежь у нас есть, главное, чтобы они не расплескались на окружающие моменты. Если ты хочешь быть конкурентным на мировом уровне, то должен быть сконцентрированным только на биатлоне. С учетом медийности и шоу ты должен делать выбор, в каком направлении идти. Очень надеюсь, что наши спортсмены с этим справятся. Будем им помогать.

- Вы сами планируете остаться в СБР?