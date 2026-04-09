В "Артеке" примут детей, пострадавших от паводков в Дагестане

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Школьников из пострадавших от паводков районов Дагестана примут в крымском международном детском центре "Артек" в ближайшие две смены – в апреле и мае, сообщил РИА Новости директор "Артека" Константин Федоренко.