14:06 09.04.2026
В "Артеке" примут детей, пострадавших от паводков в Дагестане

© РИА Новости / Мухтар Гаджидадаев | Ликвидация последствий подтоплений в районе Учхоз в Махачкале
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости. Школьников из пострадавших от паводков районов Дагестана примут в крымском международном детском центре "Артек" в ближайшие две смены – в апреле и мае, сообщил РИА Новости директор "Артека" Константин Федоренко.
Президент РФ Владимир Путин ранее попросил главу Дагестана Сергея Меликова проконтролировать отправку детей из пострадавших в результате паводков районов республики в оздоровительные лагеря.
"По поручению министра просвещения РФ "Артек" примет в четвертую и пятую смену детей из Дагестана. В "Артеке" ребята будут посещать уроки дополнительного образования и психологические тренинги, будут купаться в крытом бассейне, заниматься спортом и проводить отрядные вечера со своими новыми друзьями и вожатыми. Мы постараемся обеспечить максимально комфортные условия для детей, окружим их любовью и заботой", - сказал Федоренко.
Дети примут участие в четвертой и пятой сменах, которые состоятся в апреле–мае, основная группа ребят ожидается в Крыму в мае, сказал он.
Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов ранее поручил выделить 170 путевок в федеральные детские центры "Артек", "Орленок" и "Смена" для детей, чьи семьи пострадали от паводков в Дагестане.
Республика ДагестанРоссияРеспублика КрымКонстантин ФедоренкоВладимир ПутинСергей КравцовАртек
 
 
