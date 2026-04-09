Александрова уступила Плишковой во втором круге турнира в Линце

МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова уступила чешке Каролине Плишковой в матче второго круга турнира категории WTA 500 в австрийском Линце, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась поражением посеянной под вторым номером Александровой со счетом 1:6, 3:6. Продолжительность матча составила 1 час.
Экс-первая ракетка мира Плишкова в настоящий момент занимает 258-е место в мировом рейтинге. В четвертьфинале соперницей чешки станет хорватка Донна Векич.