Рейтинг@Mail.ru
Колосков назвал Акинфеева украшением российского футбола и целой эпохой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:20 09.04.2026 (обновлено: 15:18 09.04.2026)
Колосков назвал Акинфеева украшением российского футбола и целой эпохой

Колосков: когда Акинфеев уйдет, отечественному футболу будет его не хватать

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкИгорь Акинфеев
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Игорь Акинфеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Вратарь московского клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является легендарным игроком, когда он примет решение завершить карьеру, его будет не хватать отечественному футболу, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Акинфееву в среду исполнилось 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года.
«
"Только сам Акинфеев может принимать решение о том, продолжать ли ему карьеру или завершать. Тем более, что мы не знаем, в каком физическом и моральном состоянии он сейчас находится. Я пожелаю ему здоровья и оставаться в нашем футболе столько времени, сколько у него на это есть сил. Игорь – украшение российского футбола и целая эпоха. И если он вдруг уйдет, нам будет его не хватать. Поэтому я желаю ему крепкого здоровья и долгих лет практической деятельности", - сказал Колосков.
Акинфеев – обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны.
Игорь Акинфеев - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Иначе напускает черти что": Пономарев призвал Акинфеева завершить карьеру
8 апреля, 14:07
 
ФутболСпортВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Игорь АкинфеевПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Торпедо НН
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Ак Барс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Астон Вилла
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Ноттингем Форрест
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Сельта
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    АЕК Афины
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Кристал Пэлас
    Фиорентина
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Майнц 05
    Страсбур
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Шахтер Донецк
    АЗ Алкмар
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала