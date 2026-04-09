Колосков назвал Акинфеева украшением российского футбола и целой эпохой

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Вратарь московского клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является легендарным игроком, когда он примет решение завершить карьеру, его будет не хватать отечественному футболу, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.
Акинфееву в среду исполнилось 40 лет, он выступает за основной состав ЦСКА с 2003 года.
"Только сам Акинфеев может принимать решение о том, продолжать ли ему карьеру или завершать. Тем более, что мы не знаем, в каком физическом и моральном состоянии он сейчас находится. Я пожелаю ему здоровья и оставаться в нашем футболе столько времени, сколько у него на это есть сил. Игорь – украшение российского футбола и целая эпоха. И если он вдруг уйдет, нам будет его не хватать. Поэтому я желаю ему крепкого здоровья и долгих лет практической деятельности", - сказал Колосков.
Акинфеев – обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер чемпионата Европы, шестикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России и восьмикратный победитель Суперкубка страны.