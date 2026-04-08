Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде прокомментировали перепалку Зеленского и посольства Ирана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 08.04.2026
В Совфеде прокомментировали перепалку Зеленского и посольства Ирана

Сенатор Джабаров: Иран понимает, что Зеленский - политический авантюрист

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран прекрасно понимает, что Владимир Зеленский - политический авантюрист, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее посольство Ирана в ЮАР призвало не обращать внимания на комментарии Зеленского о заседании Совбеза ООН по закрытию Ормузского пролива.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
"Я думаю, что у господина Зеленского сейчас настроение должно быть очень плохим. Иран прекрасно понимает, какой это политический авантюрист, сколько он пытался нанести вреда иранскому государству. Он пытался обеспечивать дронами некоторые страны залива, которые подвергались ударам со стороны Ирана. И все это, конечно, не осталось без внимания иранской стороны", - сказал Джабаров "Ленте.ру".
Он добавил, что у Зеленского наступает критическая ситуация, указав, что оружейные склады Израиля и США опустошены, поэтому Европа не сможет закупить вооружение для Украины.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также в соцсети Truth Social он написал, что Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива как часть этих договоренностей. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели.
В миреИранВладимир ЗеленскийВладимир ДжабаровСовет Федерации РФУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала