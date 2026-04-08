В Совфеде прокомментировали перепалку Зеленского и посольства Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Иран прекрасно понимает, что Владимир Зеленский - политический авантюрист, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее посольство Ирана в ЮАР призвало не обращать внимания на комментарии Зеленского о заседании Совбеза ООН по закрытию Ормузского пролива.
"Я думаю, что у господина Зеленского сейчас настроение должно быть очень плохим. Иран прекрасно понимает, какой это политический авантюрист, сколько он пытался нанести вреда иранскому государству. Он пытался обеспечивать дронами некоторые страны залива, которые подвергались ударам со стороны Ирана. И все это, конечно, не осталось без внимания иранской стороны", - сказал Джабаров "Ленте.ру".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносил ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и СПГ. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил о согласии приостановить бомбардировки Ирана на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Также в соцсети Truth Social он написал, что Иран согласился на полное и немедленное открытие Ормузского пролива как часть этих договоренностей. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи позже заявил об открытии Ормузского пролива для прохода судов на две недели.