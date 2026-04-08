Велогонщицы попали в массовый завал на гонке в Бельгии

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Велогонщицы попали в массовый завал во время однодневной гонки "Схелдепрейс", которая прошла в Бельгии.
Завал произошел за два километра до финиша. Лидеры ехали плотной группой, когда одна из участниц упала на левой части дороги и увлекла за собой соперниц. В завал попали около пятнадцати велогонщиц, некоторые из них перевернулись во время столкновения.
Победу в гонке одержала нидерландка Шарлотта Кул из команды Fenix - Premier Tech, которая находилась в передней части пелотона и избежала падения.
Шоссейная гонка "Схелдепрейс" проводится среди мужчин ежегодно в начале апреля с 1907 года. Женская гонка впервые состоялась в 2021 году и с тех пор проходит в один день с мужской.