В США обвинили Трампа в терроризме - РИА Новости, 08.04.2026
01:38 08.04.2026
В США обвинили Трампа в терроризме

WP: угрозы Трампа в адрес Ирана граничат с терроризмом

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес Ирана граничат с терроризмом, пишет газета Washington Post.
Как пишет издание, заявления Трампа об уничтожении "целой цивилизации" встревожили юристов и бывших военный чиновников. Они предупреждают, что подобная риторика может создать проблемы для военного руководства.
"Последняя угроза Трампа уничтожить "целую цивилизацию" соответствует самому определению терроризма — стремлению к достижению политических целей посредством насилия или угроз насилия в отношении гражданского населения", — приводятся в материале слова профессора Колумбийского университета Джамиля Джаффера.
По его словам, в самом уставе Пентагона по законам войны четко запрещены угрозы насилия, основанные на попытке сеять панику среди гражданского населения. Военнослужащие, в свою очередь, не обязаны выполнять приказы, которые, как они знают, являются незаконными, пояснил профессор.
Во вторник Трамп написал в социальной сети Truth Social, что "сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и ее уже никогда не удастся вернуть".
Трамп 5 апреля пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций" во вторник, призвав открыть движение по Ормузскому проливу и пообещав, что иначе иранцы будут "жить в аду". Он также установил крайний срок для достижения сделки на 20.00 по местному времени вторника (3.00 мск среды). Тегеран подчеркнул, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
Во вторник вечером премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил американского лидера продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он призвал Тегеран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп ознакомился с предложением Пакистана.
По словам посла Ирана в Пакистане Резы Амири Могаддама, стороны преодолели критическую фазу переговоров. Он уточнил, что в дальнейшем взаимопонимание должно прийти на смену многословности.
