ВСУ потеряли свыше 200 военных в зоне действия "Востока"

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военнослужащих в зоне действия российской группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Противник потерял свыше 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер, пять автомобилей и склад боеприпасов", - говорится в сообщении военного ведомства России.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Романки, Покровское, Добропасово, Великомихайловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Новоселовка, Розовка и Любицкое Запорожской области", - отметили в министерстве обороны РФ.
