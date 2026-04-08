Для медалей Трусовой нужны не только прыжки, заявила Бестемьянова
Фигурное катание
15:44 08.04.2026
Для медалей Трусовой нужны не только прыжки, заявила Бестемьянова

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Игнатова (Трусова) сможет претендовать на высокие места в следующем сезоне, но для этого помимо прыжков должно быть сбалансированное катание, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.
Ранее Трусова исполнила тройной аксель на тренировке.
"Думаю, все от нее этого ждут, потому что она бы не стала возвращаться, если бы не планировала восстановить ультра-си", - сказала Бестемьянова.
"Считаю, что она будет претендовать на высокие места в следующем сезоне, но для этого помимо ультра-си нужно и кататься, и вращаться, чтобы программа была интересная. Должно быть сбалансированное катание", - добавила она.
Фигурное катаниеСпортНаталья БестемьяноваАлександра Игнатова (Трусова)
 
