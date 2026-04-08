Жена пропавшего Героя России считает, что он не мог вернуться на СВО

КЕМЕРОВО, 8 апр – РИА Новости. Супруга пропавшего в Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова Валерия считает, что он не мог вернуться в зону СВО, не предупредив ее.

Ранее в правоохранительных органах региона рассказали РИА Новости, что Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся, его разыскивает полиция. Управление СК РФ по Кузбассу сообщило, что идет проверка.

"Не мог уйти на СВО без предупреждения. В любом случае предупредил бы", – заявила РИА Новости Валерия в ответ на вопрос, мог ли Асылханов без предупреждения вернуться в зону боевых действий.

По словам супруги, в день исчезновения, около четырех часов дня, Алексей сказал, что идет на работу, хотя обычно он работает в первой половине дня.

"Никаких звонков не было, чтобы он говорил кому-то, что там на работу - не на работу, никто ему не звонил", – добавила Валерия.

Она уточнила, что искать мужа начала на следующий день после пропажи, звонила ему на телефон, но оказался недоступен.

Асылханову, который отправился на СВО в ноябре 2022 года в составе разведывательной роты, в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин . На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

Находясь на позиции, Асылханов обнаружил скрытное выдвижение ВСУ в направлении опорного пункта российских войск. Оценив обстановку, он передал информацию на позиции ВС РФ и, несмотря на численное превосходство врага, вступил в стрелковый бой и сумел задержать противника до прибытия подкрепления.