Суд по делу об изъятии имущества экс-судьи Хахалевой начнется 16 апреля

СОЧИ, 8 апр – РИА Новости . Предварительное судебное заседание по делу об изъятии имущества в доход РФ бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой и членов ее семьи назначено на 16 апреля, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.

В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены многие известные российские артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов. При этом невестка Хахалевой Анастасия Рязанская является внучкой Чернова.