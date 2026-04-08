Экс-генпрокурор США Бонди не пойдет давать показания по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Отправленная в отставку генпрокурор США Пэм Бонди не пойдет давать показания перед комитетом конгресса по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна, сообщили в законодательном органе.

"Минюст заявил, что Бонди не появится 14 апреля для дачи показаний, поскольку она больше не занимает должность генпрокурора (совмещена с позицией главы минюста - ред.), а была вызвана именно в таком качестве", - сообщила пресс-служба комитета палаты представителей по надзору.