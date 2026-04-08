Экс-генпрокурор США Бонди не пойдет давать показания по делу Эпштейна

ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Отправленная в отставку генпрокурор США Пэм Бонди не пойдет давать показания перед комитетом конгресса по делу обвиненного в секс-торговле финансиста Джеффри Эпштейна, сообщили в законодательном органе.
"Минюст заявил, что Бонди не появится 14 апреля для дачи показаний, поскольку она больше не занимает должность генпрокурора (совмещена с позицией главы минюста - ред.), а была вызвана именно в таком качестве", - сообщила пресс-служба комитета палаты представителей по надзору.
Там отметили, что несмотря на позицию минюста, представители комитета свяжутся с Бонди и обсудят новую дату опроса.
Президент США Дональд Трамп отправил Бонди в отставку в начале апреля, объяснив это ее переходом на работу в частный сектор.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Правительство США в конце января обнародовало более 3,5 миллионов файлов по делу финансиста.