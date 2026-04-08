"Вкусное вино и еда": Слепцова осталась в восторге от поездки на Олимпиаду

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости поделилась эмоциями от поездки в Италию на Олимпийские игры, где она работала экспертом в составе журналистской группы Okko на соревнованиях по биатлону.
"Это была прекрасная командировка, хотя было тяжело дебютировать в роли эксперта. Но было круто вернуться в Антхольц мой любимый, там ничего не изменилось, все так же прекрасно. Великолепная погода, вкусное вино, вкусная еда. Мы жили в Тоблахе, как и тогда, когда тренировались с Вольфгангом Пихлером. Вся деревушка, все магазинчики вообще не изменились. Мне кажется, там даже продавцы не изменились. Это настолько приятно, что у них там какая-то своя атмосфера. Это значит, что их все устраивает, им все нравится", - сказала Слепцова.