Слепцова: российские биатлонисты будут только на уровне топ-30 Кубка мира

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, в беседе с РИА Новости предположила, что российские биатлонисты в случае возвращения на международную арену сначала будут показывать результаты на уровне топ-30 общего зачета Кубка мира.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (CБР) и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
"Я думаю, что первая адаптация будет на уровне топ-30. Если пройдут адаптацию, то могут быть выше. Но надо сначала приехать, привыкнуть, справиться без фтора. Где-то будет высота, где-то - другой рельеф, стрелять сейчас все научились очень быстро из соперников. Пока они будут привыкать, они будут в топ-30. А вот потом уже со временем топ-10, думаю, будет им по силам", - сказала Слепцова.
Олимпийская чемпионка также назвала имена россиян, которые способны достойно показать себя на уровне Кубка мира.
"Из девчонок это (Кристина) Резцова, (Анастасия) Халили, (Наталия) Шевченко, (Анастасия) Томшина, (Ирина) Казакевич. Наверное, кто-то еще из молодых. Из пацанов - тоже (Карим) Халили, (Кирилл) Бажин, (Александр) Логинов, (Эдуард) Латыпов и, вероятно, (Савелий) Коновалов. (Даниил) Серохвостов? Он сильный пацан, но если бы еще со здоровьем поправил ситуацию… Кстати, (Викторию) Метелю добавила бы в список. Как раз вы сказали про Серохвостова, и я сразу вспомнила Метелю", - добавила Слепцова.
СБР 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. 14 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.