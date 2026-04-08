"Вылупила на меня глаза": Слепцова рассказала, как ее встретили на Играх
Биатлон/Мишени - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Биатлон
 
12:32 08.04.2026 (обновлено: 12:55 08.04.2026)
"Вылупила на меня глаза": Слепцова рассказала, как ее встретили на Играх

Слепцова: все были рады видеть меня на Играх в Италии, никто не отворачивался

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, рассказала РИА Новости о том, кого видела во время командировки в Италию на Олимпийские игры, где она работала экспертом в составе журналистской группы Okko на соревнованиях по биатлону.
"Видела там Тириль Экхофф, она вообще была в шоке, вылупила на меня глаза с посылом "что ты здесь делаешь" (смеется). Виделась с Доротеей Вирер, Лизой Витоцци, с Симоном Фуркадом, да много с кем на самом деле. Я понимала, что неохота их особо отвлекать. Я сама была спортсменкой и понимаю, что такое Олимпийские игры. С братьями Бе не виделись вот. Абсолютно все были рады мне и нашей команде. Никто никаких вопросов не задавал, все просто спрашивали, как дела. Михаэль Реш был счастлив встрече, обнимался с нами, поговорил на русском. Никто от нас не отворачивался. Мы заходили в пресс-центр, где были все страны, мы здоровались со всеми, никаких проблем и близко не было", - сказала Слепцова.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.
Полностью интервью со Слепцовой читайте сегодня на сайте РИА Новости Спорт.
БиатлонСпортИталияСоюз биатлонистов России (СБР)Светлана Слепцова
 
