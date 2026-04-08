"Вылупила на меня глаза": Слепцова рассказала, как ее встретили на Играх

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости, Александр Говоров. Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ, рассказала РИА Новости о том, кого видела во время командировки в Италию на Олимпийские игры, где она работала экспертом в составе журналистской группы Okko на соревнованиях по биатлону.
"Видела там Тириль Экхофф, она вообще была в шоке, вылупила на меня глаза с посылом "что ты здесь делаешь" (смеется). Виделась с Доротеей Вирер, Лизой Витоцци, с Симоном Фуркадом, да много с кем на самом деле. Я понимала, что неохота их особо отвлекать. Я сама была спортсменкой и понимаю, что такое Олимпийские игры. С братьями Бе не виделись вот. Абсолютно все были рады мне и нашей команде. Никто никаких вопросов не задавал, все просто спрашивали, как дела. Михаэль Реш был счастлив встрече, обнимался с нами, поговорил на русском. Никто от нас не отворачивался. Мы заходили в пресс-центр, где были все страны, мы здоровались со всеми, никаких проблем и близко не было", - сказала Слепцова.
