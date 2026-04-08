"Норвежка была в шоке": Слепцова — об отношении к русским в мире

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова на протяжении многих лет была одной из самых любимых биатлонисток для российских болельщиков. РИА Новости Спорт пообщались с экс-звездой Кубка мира в Ханты-Мансийске на XIII Югорском лыжном марафоне, соорганизатором и главным спонсором которого выступает ВТБ. Светлана рассказала о поездке в Европу на Олимпиаду, перспективах возвращения россиян в мировой биатлон и их позиции на международных стартах.

"Экхофф увидела меня в Италии и вылупила глаза"

- Светлана, расскажите, как вы съездили в Италию на Олимпиаду в составе команды журналистов?

- Это была прекрасная командировка, хотя было тяжело дебютировать в роли эксперта. Но было круто вернуться в Антхольц мой любимый, там ничего не изменилось, все так же прекрасно. Великолепная погода, вкусное вино, вкусная еда.

- Неужели совсем ничего не изменилось с тех пор?

- Вообще нет. Мы жили в Тоблахе, когда тренировались с Вольфгангом Пихлером . Вся деревушка, все магазинчики вообще не изменились. Мне кажется, там даже продавцы не изменились. Это настолько приятно, что у них там какая-то своя атмосфера. Это значит, что их все устраивает, им все нравится.

- Кого видели из старых знакомых по биатлону там?

- Видела там норвежку Тириль Экхофф , она вообще была в шоке, вылупила на меня глаза с посылом “что ты здесь делаешь” (смеется). Виделась с Доротеей Вирер , Лизой Витоцци, с Симоном Фуркадом , да много с кем на самом деле. Я понимала, что неохота их особо отвлекать. Я сама была спортсменкой и понимаю, что такое Олимпийские игры. Лишний раз с кем-то общаться не имеет смысла и может мешать. А так быстро со всеми поболтала, узнала как дела. С братьями Бе не виделись вот.

- Все были рады вас видеть?

- Абсолютно. Никто нам никаких вопросов не задавал, все спрашивали, как дела. Михаэль Реш был счастлив встрече, обнимался с нами, поговорил на русском. Никто от нас не отворачивался. Мы заходили в пресс-центр, где были все страны, мы здоровались со всеми, никаких проблем и близко не было. Там еще работают те люди, которые были во времена участия россиян. Так вот они всегда были очень нам рады.

"К следующей Олимпиаде будем выступать с флагом"

- Может быть, и возвращение наших спортсменов тогда не за горами?

- Биатлон, конечно, является одним из самых сложных видов в этом плане. Мне кажется, что в этом году могут хоть кого-то вернуть, чтобы понять, на каком уровне мы сейчас находимся. Думаю, что на следующий сезон нас точно вернут, пусть даже в нейтральном статусе. Спортсменам надо ехать и выступать, а уж к следующей Олимпиаде точно все будет с российским флагом.

- То есть, вы ждете что-то на примере допуска в лыжных гонках, где начали с малого?

- Да-да, именно так. Думаю, что должны допустить. Тем более скоро выборы президента IBU. Не знаю, кого в итоге выберут, но хотелось бы, чтобы он относился к России лучше, чем предшественник. Конечно, уже очень хочется, чтобы допустили. Жаль спортсменов, которые теряют свое время, рушат спортивные судьбы. Я понимаю, что выхода нет, но это выглядит бесполезно.

- Думаете, что мотивация у людей вообще на нуле?

- Я вообще не понимаю, откуда они берут мотивацию. Я бы, наверное, не нашла ее. Где ее взять, когда ты тренируешься и соревнуешься с одними и теми же людьми. Понятно, что на Кубке мира в принципе тоже одни и те же, но там конкуренцию намного выше и интереснее.

- Начать выступления с Кубка IBU было бы адекватно?

- Это вообще была бы победа!

"Со временем топ-10 будет по силам российским биатлонистам"

- Если посмотреть на нынешний топ российских биатлонистов, кто, на ваш взгляд, смог бы проявить себя на уровне Кубка мира?

- Из девчонок это Резцова, Халили, Шевченко, Томшина, Казакевич. Наверное, кто-то еще из молодых. Из пацанова тоже Халили, Бажин, Логинов, Латыпов и, вероятно, Коновалов.

- Серохвостов?

- Он сильный пацан, но если бы еще со здоровьем поправил ситуацию…Кстати, Метелю добавила бы в список. Как раз, вы сказали про Серохвостова, и я сразу вспомнила Метелю (смеется).

- Наши лидеры России - это какой уровень на Кубке мира?

- Я думаю, что первая адаптация будет на уровне топ-30.

- Даже находящиеся в классной форме условные Халили и Латыпов?