01:15 08.04.2026 (обновлено: 06:54 08.04.2026)
Третий саммит Россия — Африка пройдет в октябре в Москве, сообщили в МИД

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28-29 октября, есть подтверждения об участии лидеров ряда стран, сообщил РИА Новости директор Департамента Африки МИД РФ Анатолий Башкин.
Ранее президент РФ Владимир Путин постановил определить Москву местом проведения третьего саммита Россия — Африка.
"Даты 28-29 октября подтверждены", - сказал Башкин, отвечая на вопрос агентства о датах саммита.
"Уже даже в рабочем порядке есть подтверждения (об участии - ред.) от лидеров", - добавил он, не уточнив, о лидерах каких стран идет речь.
Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Египта Бадр Абдельати во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Глава МИД Египта подтвердил участие страны в саммите Россия-Африка
2 апреля, 13:56
 
