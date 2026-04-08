Третий саммит Россия — Африка пройдет в октябре в Москве, сообщили в МИД

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28-29 октября, есть подтверждения об участии лидеров ряда стран, сообщил РИА Новости директор Департамента Африки МИД РФ Анатолий Башкин.

"Даты 28-29 октября подтверждены", - сказал Башкин, отвечая на вопрос агентства о датах саммита.

"Уже даже в рабочем порядке есть подтверждения (об участии - ред.) от лидеров", - добавил он, не уточнив, о лидерах каких стран идет речь.