Российский вратарь может ускоренно получить гражданство Норвегии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что для российского вратаря Никиты Хайкина могут быть предусмотрены ускоренные процедуры получения гражданства Норвегии, однако ясности по этому вопросу пока нет.
Хайкин выступает за норвежский "Будё-Глимт" с 2019 года. Вместе с командой он стал четырехкратным чемпионом Норвегии. Вратарь провел несколько товарищеских матчей за юношеские и молодежную сборные России. В 2021 году он вызывался в главную сборную страны, но не провел за команду ни одного матча.
"На данный момент у нас не так много четких ответов по гражданству Хайкина. В Норвегии такие процессы всегда идут медленно. Тем не менее для таких спортсменов, как Хайкин, могут быть ускоренные процедуры. Он сам четко заявлял, что не хочет никакого особого отношения, но федерация в своих комментариях была более осторожной. Поэтому есть предположения, что они пытались добиться для него исключения. Однако пока никаких новостей нет. И никто не хочет ничего говорить, в том числе и сам Хайкин", - отметил Сальтведт.
Ранее в Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче Хайкину гражданства Норвегии. В ноябре вратарь сообщил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года.