В Минсельхозе рассказали о производстве сахара в России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Производство сахара в России в прошлом году превысило 6,3 миллиона тонн - этого достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей и поддержания стабильной ситуации с сахаром, сообщил Минсельхоз РФ.

По данным ведомства, сбор сахарной свеклы в 2025 году составил 48,9 миллиона тонн, что на 8,5% больше показателя 2024 года. Средняя урожайность культуры по стране выросла на 5,7% - примерно до 414,1 центнера с гектара.