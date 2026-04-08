В Минсельхозе рассказали о производстве сахара в России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Производство сахара в России в прошлом году превысило 6,3 миллиона тонн - этого достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей и поддержания стабильной ситуации с сахаром, сообщил Минсельхоз РФ.
"В 2025 году производство сахара в России составило свыше 6,3 миллиона тонн. Таких объемов достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей страны и поддержания стабильной ситуации с сахаром на внутреннем рынке. По оценке Минсельхоза, уровень самообеспечения в 2025 году составил 104,9% при пороговом значении Доктрины продовольственной безопасности 90%", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, сбор сахарной свеклы в 2025 году составил 48,9 миллиона тонн, что на 8,5% больше показателя 2024 года. Средняя урожайность культуры по стране выросла на 5,7% - примерно до 414,1 центнера с гектара.
По данным Союза сахаропроизводителей, в настоящее время продолжается производство сахара из мелассы и накопленного свекловичного сиропа на четырех сахарных заводах в Белгородской, Тамбовской, Липецкой и Пензенской областях.
Россияне стали покупать больше сахара и меньше соли
