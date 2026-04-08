ЕС хочет выиграть время для создания ядерного оружия, заявили в СВР

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Руководство Евросоюза хочет выиграть время для скрытого создания собственной ядерно-оружейной промышленности и подготовки общественности к принятию решения об обретении ядерного оружия, заявляет в среду Служба внешней разведки (СВР).
"Для отвлечения внимания международной и европейской общественности Брюссель демонстрирует приверженность традиционному курсу, который предусматривает опору на "ядерный зонтик" США. В руководстве Евросоюза рассчитывают, что подобным образом ему удастся выиграть время для скрытого формирования собственной ядерно-оружейной промышленной базы, а также для подготовки общественности к принятию политического решения об обретении ядерного оружия", - говорится в сообщении СВР.
На начальном этапе председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и компания оговорились обеспечить максимально закрытый режим таким приготовлениям, подчеркнули в Службе.