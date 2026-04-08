"СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет 30 мая в 60 городах России

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Благотворительный спортивный праздник для всей семьи "СберПрайм Зеленый Марафон" объединит свыше 140 тысяч бегунов в 60 городах России 30 мая и поможет собрать деньги на поддержку детей с ментальными особенностями и опытом сиротства, сообщает пресс-служба "Сбера".

Соревнования охватят 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что мероприятие станет одним из самых массовых не только в России, но и в мире.

В Москве спортсменов и болельщиков примут Васильевский спуск и парк "Зарядье". Участникам доступны различные дистанции: детские забеги на 400, 600 и 800 метров (в зависимости от возраста), северная (скандинавская) ходьба на 4,2 километра, бег на 4,2 километра, 10 километров и 21,1 километра (полумарафон). На беговой дистанции 4,2 километра можно объединяться в команды от 5 до 10 человек — предусмотрен командный зачет.

После соревновательной части бегунов и болельщиков ожидает семейно-музыкальный фестиваль с популярными артистами. Участие в столице будет платное.

В регионах "СберПрайм Зеленый Марафон" будет бесплатным. В каждом городе предусмотрены дистанция 4,2 километра и детский старт, а в некоторых городах — 10 и 21,1 километра. Запланированы концерты и экологические акции. В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде, где ожидается больше всего участников, также выступят известные артисты.

Все регистрационные взносы и добровольные пожертвования поступят в Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее". На собранные средства некоммерческие организации откроют программы подготовки к школе для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства: преподаватели и психологи проведут индивидуальные образовательные маршруты с учетом особенностей каждого ребенка, бережно сопроводят, научат новому, помогая раскрывать таланты, находить друзей и взаимодействовать с ними.

В этом году "СберПрайм Зеленый Марафон" пройдет в 13 раз. Проект стартовал в 2012 году и за это время вырос из акции по озеленению городов в масштабное социальное событие для всей страны. В 2016 году "Зеленый Марафон" установил рекорд России как забег, прошедший в наибольшем количестве городов за один световой день. За прошедшие годы в мероприятии приняли участие свыше миллиона человек.

"Из года в год на "СберПрайм Зеленом Марафоне" мы участвуем со смыслом, чтобы помогать детям. Каждый бежит в своем темпе, у скандинавской ходьбы тоже свой темп, но все делают одно доброе дело. Это больше чем бег — это наш общий вклад в будущее: каждый шаг, каждое пожертвование превращается в помощь детям и действительно меняет их жизни", – сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, его слова приводит пресс-служба.

Он пригласил всех любителей бега, кому близка идея такого марафона, принять участие в благотворительном семейном празднике.