Названы главные торговые партнеры России - РИА Новости, 08.04.2026
02:56 08.04.2026 (обновлено: 14:58 08.04.2026)
Названы главные торговые партнеры России

РИА Новости: крупнейшими торговыми партнерами РФ являются КНР, Турция и Индия

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Погрузка контейнеров в Новороссийском морском торговом порту
Погрузка контейнеров в Новороссийском морском торговом порту. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Крупнейшие внешнеторговые партнеры России — это Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.
"Традиционно на первом месте у нас, конечно, Китай. <…> Второе и третье места занимают наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу — это Беларусь и Казахстан. Отрадно, что четвертое и пятое место — это страны дальнего зарубежья: Турция и Индия", — сказал он.
Чекушов отметил, что сейчас турецкие партнеры активно работают с российскими неэнергетическими товарами. Развивается и транспортно-логистическая связанность: Азово-Черноморский бассейн вновь становится удобным логистическим путем.
Целью замминистра назвал развитие на тех уровнях, где Россия еще слабо присутствует: прежде всего в Африке и странах Южной Азии — соседях Индии.
Россия является основным торговым партнером Казахстана, заявил Токаев
26 марта, 12:08
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияКитайМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Евразийский экономический союз
 
 
