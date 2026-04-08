Названы главные торговые партнеры России

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Крупнейшие внешнеторговые партнеры России — это Китай, Белоруссия, Казахстан, Турция и Индия, рассказал в интервью РИА Новости заместитель главы Минпромторга Роман Чекушов.
"Традиционно на первом месте у нас, конечно, Китай. <…> Второе и третье места занимают наши партнеры по Евразийскому экономическому союзу — это Беларусь и Казахстан. Отрадно, что четвертое и пятое место — это страны дальнего зарубежья: Турция и Индия", — сказал он.
Чекушов отметил, что сейчас турецкие партнеры активно работают с российскими неэнергетическими товарами. Развивается и транспортно-логистическая связанность: Азово-Черноморский бассейн вновь становится удобным логистическим путем.
Целью замминистра назвал развитие на тех уровнях, где Россия еще слабо присутствует: прежде всего в Африке и странах Южной Азии — соседях Индии.