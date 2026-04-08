"А был адекватным": Фетисов рассказал об умершем экс-главе WADA - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
13:47 08.04.2026 (обновлено: 14:06 08.04.2026)
Крейг Риди. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Ранее работавший во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что неоднократно общался с ушедшим из жизни экс-главой организации и бывшим вице-президентом Международного олимпийского комитета (МОК) британцем Крейгом Риди, помогавшим в продвижении заявки на проведение Олимпиады-2014 в Сочи, но потом изменившим отношение к России.
Риди умер в понедельник в возрасте 84 лет. Британец был третьим президентом WADA и возглавлял агентство с 2014 по 2019 год. Во время его руководства организация выявила нарушения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, после чего Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия на четыре года, а российские спортсмены отстранены от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом страны. В 2020 году Спортивный арбитражный суд (CAS) уменьшил срок наказания до двух лет. Также Риди занимал пост председателя Британской олимпийской ассоциации (1992-2005), в 2006 году получил звание рыцаря. В МОК Риди с 2012 по 2016 год занимал должность вице-президента.
"Мы плотно работали с Риди и по продвижению сочинской заявки, он был адекватным человеком. Я много общался с ним, и он хорошо относился к России. Но я не знаю, почему потом изменилась его позиция, ничто этого не предвещало. Он спортивный политик и мог повлиять на ситуацию, не меняя своего мнения, потому что был уважаемым и авторитетным человеком. И мог придерживаться позиции, что спорт должен нести свою объединяющую функцию, это вообще является основной линией международного олимпийского движения. Объединять людей и страны, а не дискредитировать их по какому-либо признаку", - сказал Фетисов.
"Он мог отстаивать принципы олимпизма и всего, что с этим связано. Но он же не стал этого делать. И это как раз и является ответом на то, что происходит в этой системе", - добавил собеседник агентства.
СпортРоссияСочиКрейг РидиВячеслав ФетисовВсемирное антидопинговое агентство (WADA)Международный олимпийский комитет (МОК)Госдума РФ
 
