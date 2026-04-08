США не достигли ни одной из своих целей в Иране, считает Пушков
21:24 08.04.2026
США не достигли ни одной из своих целей в Иране, считает Пушков

Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. США не достигли ни одной из своих целей в Иране, их победа липовая, считает член конституционного комитета Совфеда РФ Алексей Пушков.
"Победа США? Крайне сомнительно: ни одна из трех главных заявленных ими целей, начиная с ключевой, не выполнена. Режим сохранился, ракетный потенциал Ирана сохранен, обогащенный уран не изьят. Да, многие важные обьекты в Иране сильно разрушены, но стратегический потенциал страны - от военного до ресурсного - Ираном сохранен. Победа, одним словом, липовая", - написал политик в Telegram-канале.
Член комитета Совфеда также назвал показательным тот факт, что Иран совершенно иначе трактует условия перемирия, чем президент США.
"Из заявления Ирана следует, что полную победу одержал Иран, поскольку добился выполнения всех своих требований - от снятия санкций до сохранения ядерной программы до компенсации за нанесенный войной ущерб. Если США выполнят все эти условия Тегерана, то это означает полное и безоговорочное поражение США. Вместе с тем, при таких разных трактовках соглашения о перемирии высок риск, что долго оно не продержится", - продолжил парламентарий.
Пушков также отметил, что если президент США Дональд Трамп выдает восстановление свободы судоходства по проливу за свою "победу", то победы здесь - ни на грош.
"Блокировка пролива Ираном была вызвана агрессией США, ее подлинный автор - сам Дональд Трамп. Если он добьется разблокировки пролива, то он просто вернет это критический транзитный маршрут к прежнему положению дел. И еще вопрос, сколько за это ему придется заплатить Ирану. Еще один сценарий состоит в том, что это тактическое отступление Трампа. Перемирие не есть мир. Его судьба пока висит на ниточке, тем более, что Нетаньяху вряд ли его поддерживает", - констатировал политик.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду заявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Соединенные Штаты согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран начнет переговоры с США в пятницу в столице Пакистана Исламабаде.
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАлексей ПушковСовет Федерации РФВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
