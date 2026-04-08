США не достигли ни одной из своих целей в Иране, считает Пушков

"Блокировка пролива Ираном была вызвана агрессией США, ее подлинный автор - сам Дональд Трамп. Если он добьется разблокировки пролива, то он просто вернет это критический транзитный маршрут к прежнему положению дел. И еще вопрос, сколько за это ему придется заплатить Ирану. Еще один сценарий состоит в том, что это тактическое отступление Трампа. Перемирие не есть мир. Его судьба пока висит на ниточке, тем более, что Нетаньяху вряд ли его поддерживает", - констатировал политик.