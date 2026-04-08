В Приамурье начали проверку после гибели двух человек при обрушении породы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 8 апр - РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели двух человек при обрушении пород в неэксплуатируемой штольне в Селемджинском районе Амурской области, сообщили РИА Новости в СУСК региона.
"Мазановским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области по факту гибели двух мужчин в штольне в районе пгт Токур организовано проведение проверки", - сообщили агентству в ведомстве.
Предварительно установлено, что 7 апреля в дневное время трое мужчин самовольно спустились в неэксплуатируемую штольню, расположенную в районе поселка городского типа Токур Селемджинского района. При обрушении пород один из них смог выбраться самостоятельно, а двое остались под завалами с различными травмами. При проведении поисковых работ сотрудниками ВГСЧ МЧС России Хабаровского края обнаружены и подняты на поверхность тела двух погибших.
