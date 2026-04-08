В Ленинградской области завели дело после гибели попугаев в зоопарке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после инцидента в контактном зоопарке в городе Кудрово Ленинградской области, где пострадали две сотрудницы и погибли несколько десятков попугаев, сообщает региональное СУСК РФ.
По данным ведомства, в среду в СМИ сообщалось о том, что пострадали две сотрудницы контактного зоопарка в Кудрово Всеволожского района из-за распространения предположительно газообразного вещества. Кроме того, пострадали птицы, содержавшиеся в зоопарке.
"По данному факту... организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия). По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, его совершивших", - говорится в сообщении.
Контактный зоопарк ранее сообщил о гибели десятков экзотических птиц. По информации зоопарка, неизвестные отравили попугаев газом. Также пострадали сотрудники зоопарка, им понадобилась медицинская помощь. По данным полиции, которая сообщала о проверке после инцидента в зоопарке, погибли 33 попугая.