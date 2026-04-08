Неизвестная история человека, который спас мир от ядерной катастрофы

© AP Photo / Pavel Golovkin Советский офицер Станислав Петров у себя дома в подмосковном Фрязино

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Компьютерная система прервала тишину, выведя на монитор дежурного офицера ярко-красную надпись "Старт!". Со стороны США запущены ядерные ракеты, и теперь от решения этого человека зависело, нанесет ли СССР массированный ответно-встречный ядерный удар, который стер бы с лица земли целые континенты. Что спасло мир в ту ночь?

Инженер на командном пункте

Станислав Евграфович Петров родился 7 сентября 1939-го во Владивостоке. Окончил Киевское радиотехническое училище. В 1972-м его направили служить на секретный объект под Москвой — командный пункт в Серпухове-15. Там разворачивали новейшую систему, и молодому офицеру пришлось участвовать в установке всей аппаратуры и написании программ.

Советский Союз создавал космический эшелон предупреждения о ядерной атаке — систему "Око". До этого все строилось на наземных радарах, которые могли засечь ракеты только на половине пути к цели. Спутники же фиксировали старты практически мгновенно. В 1982-м систему официально приняли на вооружение.

Петров отвечал за контроль исправности космических аппаратов системы предупреждения. Работа, требующая абсолютной концентрации. Никто не думал, что однажды от его решения будет зависеть судьба планеты.

На грани войны

В начале 80-х холодная война стала пугающе осязаемой. В Белом доме сидел Рональд Рейган, открыто называвший СССР "империей зла". Американцы провоцировали Москву методично.

© AP Photo / Scott Stewart Президент Рональд Рейган в Овальном кабинете Белого дома. 24 мая 1985 года

Весной 1982-го две авианосные группы прошли вокруг Камчатки и зашли в Охотское море — туда, где базировались советские стратегические подлодки. Год спустя уже три авианосца проводили маневры возле Алеутских островов.

В апреле 1983-го шесть американских штурмовиков вторглись в советское воздушное пространство на 30 километров и отработали условное бомбометание.

Ночь, когда все могло закончиться

В командном зале 26 сентября 1983-го в 00:15 взвыла сирена. На табло вспыхнула ярко-красная надпись: "Старт!". Спутник зафиксировал пуск межконтинентальной баллистической ракеты с американской территории.

"Операторы головы повернули, вскочили со своих мест, все смотрят на меня. Я испугался, откровенно говоря", — рассказывал Петров. В ту ночь он оказался на посту случайно — замещал коллегу.

Система показывала старт из Северной Дакоты. До удара оставалось около 40 минут. Через минуту компьютер засек вторую ракету. Потом третью. Четвертую. Пятую.

Подполковник должен был немедленно оповестить командование, дальше информация пошла бы советскому руководству, и была бы запущена система ответного удара. Но Станислав колебался.

Инженер против машины

Смущало несколько вещей:

Операторы визуальных систем, наблюдавшие через спутники за американскими стартовыми площадками, не подтверждали информацию.

Все ракеты якобы пошли из одной точки — а это невозможно при массированном ударе.

Если американцы действительно решили нанести первый удар, они выпустили бы сотни боеголовок, чтобы гарантированно уничтожить советский ядерный потенциал.

рассказывал офицер. "Руководству я позвонил через две минуты [после первого сигнала] и сказал в трубку, что тревога ложная, компьютер дал сбой. Теперь оставалось лишь ждать, пока ракеты, если они действительно были запущены, вторгнутся в наше воздушное пространство и их засекут радары. Произойти это должно было через 18 минут. Но не произошло", —офицер.

Последующее расследование показало: солнечные лучи, отразившись от облаков, ослепили инфракрасные датчики, которые должны были фиксировать излучение от двигателей ракет. Автоматика приняла это за пуск.

Вместо ордена

Петрова к награде не представили. Более того — ему объявили выговор за то, что во время дежурства не заполнил боевой журнал.

Как рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков, командиры подполковника не оценили его вклад в дело сохранения мира: "Станислав Петров потом получил нагоняй от начальства, был вынужден уволиться, лежал в больнице".

Как мир узнал правду

В 1993-м Юрий Вотинцев (в 1980-х — командующий войсками ПРО и ПКО) выпустил серию мемуарных очерков, где описал ложное срабатывание системы "Око" и действия подполковника Станислава Петрова. Но история не стала сенсацией.

В 1998-м заметка в журнале привлекла внимание немца Карла Шумахера — владельца похоронного бюро. Он разыскал Петрова во Фрязино, привез его в Германию и занялся продвижением этой истории. В 2006-м офицер получил награду в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с формулировкой "Человеку, который предотвратил ядерную войну", позже — премии в Германии, включая Дрезденскую.