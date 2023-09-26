https://ria.ru/20230926/terminator-1898545097.html

"Вспомнил о терминаторе". Как советский офицер предотвратил Судный день

"Вспомнил о терминаторе". Как советский офицер предотвратил Судный день - РИА Новости, 26.09.2023

"Вспомнил о терминаторе". Как советский офицер предотвратил Судный день

Ровно 40 лет назад мир оказался на волоске от ядерной войны. На командном пункте советских РВСН сработала система предупреждения о ракетном нападении... РИА Новости, 26.09.2023

2023-09-26T08:00

2023-09-26T08:00

2023-09-26T10:48

безопасность

ссср

сша

ракетные войска стратегического назначения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898643861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_01cb8988bebe9bbe2fa120a531f2c9c6.jpg

МОСКВА, 26 сен — РИА Новости, Давид Нармания. Ровно 40 лет назад мир оказался на волоске от ядерной войны. На командном пункте советских РВСН сработала система предупреждения о ракетном нападении. Советскому офицеру предстояло принять решение, от которого зависело, начнется ли третья мировая.Нервная обстановкаКонец 1970-х и начало 1980-х — период обострения холодной войны. В Афганистане — война, а в США к власти пришел крайне враждебно настроенный к Москве Рональд Рейган.Американцы регулярно устраивали провокации. Так, весной 1982-го две авианосные группы обогнули Камчатку и вошли в Охотское море, на берегах которого базировались советские подлодки стратегического назначения. Через год уже три авианосца проводили учения в районе Алеутских островов.В апреле 1983-го шесть штурмовиков ВВС США А-7 Corsair вторглись в советское воздушное пространство на 30 километров и выполнили условное бомбометание. За месяц до этого хозяин Белого дома во всеуслышание назвал СССР "империей зла".В сентябре международная обстановка накалилась до предела — советский Су-15ТМ сбил над Сахалином корейский Boeing-747, который вошел в закрытое воздушное пространство над военными объектами, отклонившись от курса на 500 километров. Сигнал тревоги во время дежурства подполковника Станислава Петрова прозвучал в том же месяце.Система "Око"В 1972-м Петров окончил Киевское высшее радиотехническое училище — с красным дипломом. Поступил на военную службу. Тогда командный пункт в Серпухове-15 только строился. И офицеру довелось участвовать в развертывании всей аппаратуры и разработке программ.Советский Союз и США тогда создавали космический эшелон системы предупреждения о ядерном нападении. В СССР его назвали "Око".Прежде этим занималась исключительно наземная техника. Но радиолокационные станции могли обнаружить ракеты уже на полпути к цели. А спутники — сразу после старта. Систему приняли на вооружение в 1982-м.Случайное совпадениеДвадцать шестого сентября 1983-го в 00:15 в зале командного пункта взревела сирена, а на табло вспыхнула ярко-красная надпись "Старт!". Это означало, что советский спутник зафиксировал пуск межконтинентальной баллистической ракеты с территории США по СССР."Операторы головы повернули, вскочили со своих мест, все смотрят на меня. Я испугался, откровенно говоря", — вспоминал потом подполковник Станислав Петров. На командном пункте в ту ночь он оказался случайно — подменял сослуживца.Система сигнализировала о запуске ракеты из Северной Дакоты. Подлетное время — около 40 минут."Осталось 18 минут"В соответствии с должностной инструкцией Петров обязан был уведомить об атаке вышестоящее начальство. Вскоре автоматика зафиксировала второй пуск, через минуту — третий, а затем четвертый.Смущало одно обстоятельство: операторы визуальных систем контроля, через спутники наблюдавшие за американскими стартовыми площадками, не подтвердили информацию компьютера."Руководству я позвонил через две минуты (после первого сигнала. — Прим. ред.) и сказал в трубку, что тревога ложная, компьютер дал сбой. Теперь оставалось лишь ждать, пока ракеты, если они действительно были запущены, вторгнутся в наше воздушное пространство и их засекут радары. Произойти это должно было через 18 минут, но не произошло", — рассказывал Петров.Сориентироваться ему помогло увлечение астрономией. Он знал, что при прохождении линии терминатора — раздела между освещенной и теневой сторонами Земли — спутниковая аппаратура может сбоить.Именно это, как показало дальнейшее расследование, и послужило причиной ложной тревоги. Отразившиеся от облаков солнечные лучи ослепили датчики, которые должны фиксировать инфракрасное излучение от двигателей МБР. Система восприняла это как пуск ракет.Засекреченный подвигУтром в командный пункт прибыл командующий войсками противоракетной обороны СССР Юрий Вотинцев. Он направил министру обороны Устинову телеграмму о сбое системы. Расследованием занялась специальная комиссия, однако Петрова к награде не представили. Напротив, ему сделали выговор — за незаполненный во время дежурства в ту ночь боевой журнал.На следующий год офицер ушел в отставку. Инцидент долго оставался засекреченным. О подвиге ракетчика заговорили в СМИ в 1990-х. А в 1998-м об этом опубликовала короткую заметку немецкая Bild. Материалом заинтересовался Карл Шумахер — обычный немец, владелец похоронного бюро. Он разыскал подполковника в отставке во Фрязино, куда тот переехал после службы, и привез его в Германию.Шумахер сделал все, чтобы о советском ракетчике узнало как можно больше людей: договаривался с организаторами ток-шоу, знакомил бывшего офицера с журналистами. И добился своего. В 2014-м даже сняли фильм "Человек, который спас мир". Станислав Петров ушел из жизни в 2017-м.

https://ria.ru/20230907/voyna-1894618327.html

ссср

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Нармания Давид

Нармания Давид

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В минуте от ядерной войны: как офицер Станислав Петров спас мир 40 лет назад, в ночь на 26 сентября 1983 года, советский офицер предотвратил потенциальную ядерную войну между СССР и США. В системе предупреждения о ракетном нападении произошел сбой: компьютер сообщил о пусках ракет с территории Северной Америки, однако оперативный дежурный подполковник Станислав Петров расценил сигнал как ложный. 2023-09-26T08:00 true PT3M46S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

безопасность, ссср, сша, ракетные войска стратегического назначения