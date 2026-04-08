Беглов: юношеская конференция в Петербурге помогает аккумулировать таланты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая открылась в среду в Санкт-Петербурге, помогает аккумулировать таланты со всей страны, заявил губернатор города Александр Беглов.

"Наука и новые технологии – один из 10 ключевых приоритетов развития нашего города. Мы поддерживаем молодых учёных, стремимся заложить основы исследовательского мышления у школьников. Сегодня это важно для решения поставленной президентом задачи по достижению технологического лидерства. Конференция помогает Петербургу аккумулировать молодые таланты со всей страны", - сказал Беглов , слова которого приводит пресс-служба его администрации.

Он добавил, что участники конференции получают возможность представить свои проекты компетентным экспертам и получить обратную связь.

Наряду с этим, по оценке губернатора Петербурга , юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" позволяет не просто укрепить интерес российской молодёжи к науке, но и заинтересовать ее творческой атмосферой Петербурга, который "всегда служил и служит стране уникальной инновационной площадкой".

© РИА Новости Старшеклассники школы № 619 Калининского района Петербурга представили человекоподобного пневматического робота с широким диапазоном движений. По замыслу школьников, его можно использовать для обучения основным принципам работы существующих промышленных манипуляторов и автоматизированных систем

Ежегодно участниками конференции становятся школьники 9-11 классов школ, а также студенты первого-третьего курсов СПО. В 2026 году мероприятие в очном формате соберет 300 человек, что, по данным организаторов, является рекордом за 20 лет.

В целом научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" призвана поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать наилучшие условия для интеграции образовательных учреждений и промышленных предприятий.

© РИА Новости Ученики Морского лицея Приморского района продемонстрировали малую двухвесельную лодку "Юнга Маслаков" из композитных материалов. Чертежи им предоставил Средне-Невский судостроительный завод, по которым они вырезали детали и склеивали их. Эта лодка — на плаву, она вмещает двух человек. © РИА Новости Учащиеся Малоохтинского колледжа показали макеты автомобиля Lada и колеса обозрения, созданные с помощью технологий 3D-печати. Вес модели машины — 375 граммов, у нее крутятся колеса и горят фары.

Учредителями конференции выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие "Радар ммс", в также городской Дворец творчества юных.