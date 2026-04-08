Беглов: юношеская конференция в Петербурге помогает аккумулировать таланты - РИА Новости, 08.04.2026
20:14 08.04.2026 (обновлено: 20:25 08.04.2026)
Беглов: юношеская конференция в Петербурге помогает аккумулировать таланты

Беглов: конференция в Петербурге помогает собирать юные таланты со всей страны

© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкВсероссийская юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" в Санкт-Петербурге
Всероссийская юношеская научно-практическая конференция Будущее сильной России – в высоких технологиях в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Всероссийская юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Двадцатая юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях", которая открылась в среду в Санкт-Петербурге, помогает аккумулировать таланты со всей страны, заявил губернатор города Александр Беглов.
"Наука и новые технологии – один из 10 ключевых приоритетов развития нашего города. Мы поддерживаем молодых учёных, стремимся заложить основы исследовательского мышления у школьников. Сегодня это важно для решения поставленной президентом задачи по достижению технологического лидерства. Конференция помогает Петербургу аккумулировать молодые таланты со всей страны", - сказал Беглов, слова которого приводит пресс-служба его администрации.
© РИА Новости / Алексей Смагин | Перейти в медиабанкВсероссийская юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России - в высоких технологиях" в Санкт-Петербурге
Всероссийская юношеская научно-практическая конференция Будущее сильной России - в высоких технологиях в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Алексей Смагин
Перейти в медиабанк
Всероссийская юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России - в высоких технологиях" в Санкт-Петербурге
Он добавил, что участники конференции получают возможность представить свои проекты компетентным экспертам и получить обратную связь.
Наряду с этим, по оценке губернатора Петербурга, юношеская научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" позволяет не просто укрепить интерес российской молодёжи к науке, но и заинтересовать ее творческой атмосферой Петербурга, который "всегда служил и служит стране уникальной инновационной площадкой".
© РИА НовостиСтаршеклассники школы № 619 Калининского района Петербурга представили человекоподобного пневматического робота с широким диапазоном движений. По замыслу школьников, его можно использовать для обучения основным принципам работы существующих промышленных манипуляторов и автоматизированных систем
Пневматический робот - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
Старшеклассники школы № 619 Калининского района Петербурга представили человекоподобного пневматического робота с широким диапазоном движений. По замыслу школьников, его можно использовать для обучения основным принципам работы существующих промышленных манипуляторов и автоматизированных систем
Ежегодно участниками конференции становятся школьники 9-11 классов школ, а также студенты первого-третьего курсов СПО. В 2026 году мероприятие в очном формате соберет 300 человек, что, по данным организаторов, является рекордом за 20 лет.
В целом научно-практическая конференция "Будущее сильной России – в высоких технологиях" призвана поддержать подростков, которые интересуются наукой и техникой, и создать наилучшие условия для интеграции образовательных учреждений и промышленных предприятий.
Ученики Морского лицея Приморского района продемонстрировали малую двухвесельную лодку "Юнга Маслаков" из композитных материалов. Чертежи им предоставил Средне-Невский судостроительный завод, по которым они вырезали детали и склеивали их. Эта лодка — на плаву, она вмещает двух человек.

Шлюпка из композитных материалов

Ученики Морского лицея Приморского района продемонстрировали малую двухвесельную лодку "Юнга Маслаков" из композитных материалов. Чертежи им предоставил Средне-Невский судостроительный завод, по которым они вырезали детали и склеивали их. Эта лодка — на плаву, она вмещает двух человек.

Учащиеся Малоохтинского колледжа показали макеты автомобиля Lada и колеса обозрения, созданные с помощью технологий 3D-печати. Вес модели машины — 375 граммов, у нее крутятся колеса и горят фары.

Макет автомобиля Lada

Учащиеся Малоохтинского колледжа показали макеты автомобиля Lada и колеса обозрения, созданные с помощью технологий 3D-печати. Вес модели машины — 375 граммов, у нее крутятся колеса и горят фары.

© РИА Новости
2 из 2

Ученики Морского лицея Приморского района продемонстрировали малую двухвесельную лодку "Юнга Маслаков" из композитных материалов. Чертежи им предоставил Средне-Невский судостроительный завод, по которым они вырезали детали и склеивали их. Эта лодка — на плаву, она вмещает двух человек.

© РИА Новости
1 из 2

Учащиеся Малоохтинского колледжа показали макеты автомобиля Lada и колеса обозрения, созданные с помощью технологий 3D-печати. Вес модели машины — 375 граммов, у нее крутятся колеса и горят фары.

© РИА Новости
2 из 2
Учредителями конференции выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие "Радар ммс", в также городской Дворец творчества юных.
Мероприятие впервые было организовано в 2005 году в формате встреч генеральных конструкторов предприятий ОПК со старшеклассниками. Двумя годами позже это переросло в городскую открытую конференцию старшеклассников, которая в настоящее время вышла на общероссийский уровень. За 20 лет проведения конференция на различных этапах собрала более 20 тысяч участников из 58 регионов России.
Студент за компьютером - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
Региональный научный хакатон для школьников запустят в Смоленской области
17 марта, 10:28
 
