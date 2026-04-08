16:05 08.04.2026 (обновлено: 17:25 08.04.2026)
Школьники представили научные проекты на конференции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Школьники и студенты колледжей представили проекты на выставке в Петербурге в преддверии юношеской научно-практической конференции "Будущее сильной России — в высоких технологиях".
Так, учащиеся Малоохтинского колледжа показали макеты автомобиля Lada и колеса обозрения, созданные с помощью технологий 3D-печати. Вес модели машины — 375 граммов, у нее крутятся колеса и горят фары.
Старшеклассники школы № 619 Калининского района Петербурга представили человекоподобного пневматического робота с широким диапазоном движений. По замыслу школьников, его можно использовать для обучения основным принципам работы существующих промышленных манипуляторов и автоматизированных систем.
Ученики Морского лицея Приморского района продемонстрировали малую двухвесельную лодку "Юнга Маслаков" из композитных материалов.
"Чертежи нам предоставил Средне-Невский судостроительный завод, затем мы вырезали детали и склеивали их. Эта лодка — на плаву, она вмещает двух человек", — рассказал один из лицеистов.
Ежегодно в конференции "Будущее сильной России — в высоких технологиях" принимают участие школьники 9-11-х классов, а также студенты первого-третьего курсов СПО. В 2026-м она пройдет очно и соберет 300 человек. По данным организаторов, это рекордный показатель за 20 лет.
В рамках мероприятия старшеклассники и учащиеся колледжей представляют жюри доклады и изобретения по таким дисциплинам, как фундаментальные науки, атомные и аэрокосмические технологии, программирование, химия, робототехника и промышленный дизайн.
Учредителями выступают комитет по образованию Петербурга, городской комитет по промышленной политике, инновациям и торговле, научно-производственное предприятие "Радар ммс" и городской Дворец творчества юных.
