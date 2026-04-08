Эксперт рассказал, кто может нарушить перемирие Ирана и США - РИА Новости, 08.04.2026
11:50 08.04.2026
Эксперт рассказал, кто может нарушить перемирие Ирана и США

Политолог Блохин: третьи страны могут нарушить перемирие Ирана и США

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Третьи страны, в том числе Израиль, могут нарушить атаками перемирие Ирана и США, поделился мнением с РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде, Иран выделил на весь переговорный процесс две недели, на этот срок будет установлен режим прекращения огня.
"Возможно, это хрупкое перемирие будет нарушаться. Могут быть какие-то атаки даже не со стороны США, а, например, Израиля или третьих стран. Потому что здесь множество игроков и из-за этого все нестабильно. Но в итоге у сторон нет другого выхода, кроме переговоров", - сказал РИА Новости Блохин.
По мнению эксперта, Иран достиг поставленных целей - показал как ограниченность американской военной мощи, так и Израиля и некоторых арабских стран-союзников США.
"Тегеран принудил Вашингтон к перемирию. Трамп вчера сказал, что Иран ждет чуть ли не конец цивилизации. Это тоже была подготовка к переговорам. Дескать, он так пригрозил Ирану, что Тегеран согласился на перемирие. Очевидно, что и на Востоке нужно всем сохранить лицо, и США как сверхдержаве", - отметил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
