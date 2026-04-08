Минтранс назвал поезда, где появилась опция посадки по биометрии

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пассажиры могут сесть по биометрии в поезда "Ласточка" из Москвы в Иваново, Кострому и Нижний Новгород и обратно, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.
О запуске в России этого сервиса для пассажиров ранее в среду заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. По его словам, опция в пилотном режиме запущена на начальных станциях ряда поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород.
"Протестировать сервис могут пассажиры "Ласточек" Дирекции скоростного сообщения ОАО "РЖД", курсирующих по маршрутам: Москва – Иваново: поезда №732, 733, 738, 740, Москва – Кострома: поезда №741, 742, 743, 744, 745, 746, Москва – Нижний Новгород: поезд №723", - сообщили в Минтрансе РФ.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин. слова которого процитировали в министерстве, подчеркнул, что запуск пилотного проекта по посадке в поезд по биометрии - "Мигом" - позволит оценить разработанную технологию для дальнейшего ее масштабирования на новые направления.
"Кроме того, "Аэрофлот" совместно с министерством цифрового развития, Центром биометрических технологий, аэропортами "Пулково" и "Шереметьево" участвует в эксперименте по внедрению биометрии, который охватывает весь процесс прохождения пассажира - от регистрации на рейс до посадки в воздушное судно. Ожидаем, что первые пассажиры смогут испытать новый сервис уже летом", – цитирует Минтранс слова главы ведомства.
Министр добавил, что основная цель пилотного проекта - оценить все аспекты транспортной безопасности и выработки оптимального клиентского пути.
"По итогам пилотирования будет принято решение о возможности масштабирования данной технологии", - сказал Никитин.