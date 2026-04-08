"Парма" нанесла "Самаре" 35-е поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пермская "Парма" на своем паркете одержала победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

"Парма", одержав 20-ю победу при 17 поражениях, занимает пятое место в турнирной таблице. "Самара" проиграла десятый матч подряд, команда с двумя победами и 35 поражениями располагается на последней, 11-й строчке.