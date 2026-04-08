"Парма" нанесла "Самаре" 35-е поражение в сезоне Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Пермская "Парма" на своем паркете одержала победу над "Самарой" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Перми завершилась со счетом 76:65 (11:20, 17:19, 25:8, 23:18) в пользу хозяев. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Пармы" Террелл Картер, который набрал 19 очков. У "Самары" больше всех очков в активе Дмитрия Халдеева (16).
08 апреля 2026 • начало в 17:30
Завершен
"Парма", одержав 20-ю победу при 17 поражениях, занимает пятое место в турнирной таблице. "Самара" проиграла десятый матч подряд, команда с двумя победами и 35 поражениями располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче "Парма" 15 апреля на выезде сыграет с саратовским "Автодором", "Самара" в этот же день примет "Уралмаш" из Екатеринбурга.