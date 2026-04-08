Рейтинг@Mail.ru
Овечкин вновь доказал свою уникальность, заявил Фетисов - РИА Новости Спорт, 08.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
11:47 08.04.2026
Овечкин вновь доказал свою уникальность, заявил Фетисов

Фетисов заявил о сложном периоде у Овечкина из-за неудач клуба

© Фото : x.com/nhlАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 08.04.2026
© Фото : x.com/nhl
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин переживает непростое время из-за неудач команды, но в текущем сезоне российский форвард вновь доказал свою уникальность, в очередной раз забросив больше 30 шайб.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894). В нынешнем сезоне россиянин сыграл 78 матчей и заработал 61 очко (31 шайба + 30 передач). "Вашингтон" в 78 играх набрал 87 очков и идет 12-м в Восточной конференции. На восьмом, последнем выходящем месте в плей-офф, находится "Филадельфия Флайерз", набравшая 92 балла в 78 матчах.
"Для Саши сейчас настает непростое время, потому что сезон не очень удачно складывается для его команды. Хотя он еще раз подтвердил свою уникальность, потому что столько сезонов забивать больше 30 голов не удавалось великим хоккеистам, с кем его теперь сравнивают. И сейчас он приближается к этой небывалой для общего понимания того, насколько это возможно, цифре. Но команда в этом сезоне сыграла плохо, и на нем, как на лидере, тоже лежит ответственность за это. Хотя он не может отвечать за всю команду, ведь свою работу голеадора Саша выполнил", - сказал Фетисов.
Количество заброшенных Овечкиным шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ достигло 1005. Рекорд принадлежит Гретцки, на счету которого 1016 голов. Контракт 40-летнего россиянина истекает по окончании сезона.
ХоккейСпортАлександр ОвечкинКапитанНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вячеслав Фетисов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    08.04 16:30
    Авангард
    ЦСКА
  • Хоккей
    08.04 19:30
    Локомотив
    Салават Юлаев
  • Футбол
    08.04 22:00
    ПСЖ
    Ливерпуль
  • Футбол
    08.04 22:00
    Барселона
    Атлетико Мадрид
  • Хоккей
    09.04 02:30
    Торонто
    Вашингтон
  • Хоккей
    09.04 02:00
    Рейнджерс
    Баффало
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала