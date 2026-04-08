Овечкин вновь доказал свою уникальность, заявил Фетисов

МОСКВА, 8 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин переживает непростое время из-за неудач команды, но в текущем сезоне российский форвард вновь доказал свою уникальность, в очередной раз забросив больше 30 шайб.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги (928). Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894). В нынешнем сезоне россиянин сыграл 78 матчей и заработал 61 очко (31 шайба + 30 передач). "Вашингтон" в 78 играх набрал 87 очков и идет 12-м в Восточной конференции. На восьмом, последнем выходящем месте в плей-офф, находится "Филадельфия Флайерз", набравшая 92 балла в 78 матчах.
"Для Саши сейчас настает непростое время, потому что сезон не очень удачно складывается для его команды. Хотя он еще раз подтвердил свою уникальность, потому что столько сезонов забивать больше 30 голов не удавалось великим хоккеистам, с кем его теперь сравнивают. И сейчас он приближается к этой небывалой для общего понимания того, насколько это возможно, цифре. Но команда в этом сезоне сыграла плохо, и на нем, как на лидере, тоже лежит ответственность за это. Хотя он не может отвечать за всю команду, ведь свою работу голеадора Саша выполнил", - сказал Фетисов.
Количество заброшенных Овечкиным шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ достигло 1005. Рекорд принадлежит Гретцки, на счету которого 1016 голов. Контракт 40-летнего россиянина истекает по окончании сезона.